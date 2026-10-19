Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта

Свыше 1,7 млрд рублей будет направлено регионам на реализацию мероприятий в рамках программ развития экспорта. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства получат 58 субъектов, подавших соответствующие заявки. Это позволит увеличить объём их зарубежных поставок до 3,2 млрд рублей.

Речь в том числе идёт о проектах, которые реализуются представителями малого и среднего бизнеса при поддержке региональных экспортных центров. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках. Это ускоряет поиск торговых партнёров на перспективных рынках и адаптацию к местным правилам и требованиям.

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 15 октября, М.Мишустин отметил, что оно будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний.

Распоряжение от 16 октября 2026 года N2936-р

Фото: ФТС