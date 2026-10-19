Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
19.10.2026

Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта

    • Свыше 1,7 млрд рублей будет направлено регионам на реализацию мероприятий в рамках программ развития экспорта. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

    Средства получат 58 субъектов, подавших соответствующие заявки. Это позволит увеличить объём их зарубежных поставок до 3,2 млрд рублей.

    Речь в том числе идёт о проектах, которые реализуются представителями малого и среднего бизнеса при поддержке региональных экспортных центров. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках. Это ускоряет поиск торговых партнёров на перспективных рынках и адаптацию к местным правилам и требованиям.

    Говоря о принятом решении на заседании Правительства 15 октября, М.Мишустин отметил, что оно будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний.

    Распоряжение от 16 октября 2026 года N2936-р

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.08.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, июль 2026
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам июля 2026 года увеличились на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
    ПогрузкаРЖДУдобренияЭкспорт
    0
    15.07.2026
    Экспорт продукции растительного происхождения из Алтайского края, 6 месяцев 2026
    В течение первого полугодия 2026 года аграрии Алтайского края экспортировали свыше 1 млн 763 тыс. тонн продукции растительного происхождения.
    АлтайЗерноЦОК АПКЭкспорт
    0
    10.02.2026
    Аграрный экспорт из Калужской области
    Объем экспорта увеличился в 3 раза.
    АгропромКалужская областьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    15.01.2026
    Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    Из федерального бюджета
    КалининградМорские перевозкиСубсидии
    0
    09.06.2026
    Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 5 месяцев 2026
    Экспорт российской пшеницы через порты Кубани за пять месяцев достиг 13 млн тонн – ЦОК АПК.
    ЗерноНовороссийскЦОК АПКЭкспорт
    0
    29.04.2026
    Гуманитарная партия гороха с Алтая в Мали
    770 тонн алтайского гуманитарного гороха отправилось в Мали – ЦОК АПК
    Гуманитарный грузЗерновые грузыЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2026 «Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска
    20.10.2026 Зачем везти грузы через Калининград
    20.10.2026 Новый маршрут для экспортного овса
    19.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2026
    19.10.2026 Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026
    16.10.2026 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    20.10.2026 Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов
    20.10.2026 В России впервые оцифровали речные грузопотоки – Минтранс
    19.10.2026 Назначения в ФТС
    19.10.2026 Министр транспорта идет на должность вице-премьера
    19.10.2026 Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •