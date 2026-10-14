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14.10.2026

Запущен жд сервис Новороссийск – Петербург

    • Мультимодальный оператор ГК «Дело» «Рускон» запустил регулярный поезд из Новороссийска в Санкт-Петербург. Как сообщили SeaNews в Группе, железнодорожный сервис ориентирован на перевозку широкого спектра грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима. 

    Частота отправок – два контейнерных поезда в неделю. Транзитное время составляет 7 суток. По маршруту уже отправлено 223 сухих и 67 рефрижераторных контейнеров.

    Перевозку рефрижераторных контейнеров «Рускон» осуществляет совместно с компанией «Полярная звезда», которая предоставляет платформы и дизель-генераторы для обеспечения необходимого температурного режима в пути.

    Сервис уже работает по маршрутам из Новороссийска до станций Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге. В перспективе планируются отправки до станций Бронка, Заневский пост и Шушары. Это позволит подобрать оптимальную точку прибытия в зависимости от направления дальнейшей перевозки груза.

    Следующим этапом развития сервиса станет организация кругорейсов – с обратными отправками из Санкт-Петербурга в Новороссийск.

    Фото: Группа «Дело»


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