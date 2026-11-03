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Turku shipspot Marc Pingoud 3
03.11.2026

Законопроект о «возрастном» флоте

    • Министерство транспорта подготовило проект федерального закона, которым предлагается ограничить заход в российские морские порты возрастных судов, сообщила пресс-служба министерства в своем макс-канале.

    Ограничения распространяются на суда старше 50 лет под российским флагом и старше 40 лет – под иностранным. При этом иностранные суда старше 30 лет должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды – соответствующий документ будет выдавать Российский морской регистр судоходства.

    Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период.

    Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота.

    При оценке технического состояния судов планируется учитывать своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.

    Проект ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

    Фото: shipspotting / Marc Pingoud


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