Законопроект о «возрастном» флоте

Министерство транспорта подготовило проект федерального закона, которым предлагается ограничить заход в российские морские порты возрастных судов, сообщила пресс-служба министерства в своем макс-канале.

Ограничения распространяются на суда старше 50 лет под российским флагом и старше 40 лет – под иностранным. При этом иностранные суда старше 30 лет должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды – соответствующий документ будет выдавать Российский морской регистр судоходства.

Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота.

При оценке технического состояния судов планируется учитывать своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.

Проект ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Фото: shipspotting / Marc Pingoud