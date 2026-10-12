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Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
12.10.2026

Более 250 миллиардов на развитие Севморпути

    • До 2030 года на развитие Большого Севморпути направят более 253 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, об этом сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков на пленарном заседании 7-й Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа. По его словам, Северный морской путь переходит от отдельных проектов к устойчивой транспортной системе.

    Главное изменение – расширение международного измерения Трансарктического транспортного коридора. Осенью прошлого года Россия и Китай договорились развивать грузоперевозки по СМП с перспективой увеличения объемов до 20 млн тонн. Уже в октябре первый иностранный контейнерный экспресс прошел из Китая в Европу через Арктику.

    В 2025 году на Севморпути одновременно работали 8 атомных ледоколов – это рекордная концентрация. Три неатомных ледокола обеспечивали проводку судов к порту Эльга в 2026 году. Для стабильной работы ледоколов и танкеров Минтранс развивает аварийно-спасательный флот: сейчас на СМП задействовано 14 аварийно-спасательных судов, к 2030 году флот пополнят еще 10.

    Сформирован космический комплекс мониторинга Севморпути. В него входят гидрометеорологический спутник «Арктика-М», радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» и метеорологический – «Метеор-М».

    Отдельное внимание уделяется подготовке кадров, отметили в Минтрансе. За последние 5 лет для работы на судах СМП подготовили более 19,5 тыс. моряков. До 2030 года для транспортных вузов планируют построить учебное судно и поставить 39 тренажеров для подготовки специалистов водного транспорта.

    Развитие Большого Северного морского пути входит в нацпроект «Эффективная транспортная система».

    Фото: Минтранс России


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