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ВМРП сократил срок ожидания отправки контейнеров по жд
08.10.2026

ВМРП сократил срок ожидания отправки контейнеров по жд

    • В начале осени 2026 года Владивостокский морской рыбный порт сократил срок ожидания отправки контейнеров по ключевым направлениям в Московский регион до пяти суток, сообщил ВМРП в своем макс-канале.

    Ускорить отправки, пояснили в порту, удалось за счёт оптимизации технологических процессов и цифровизации документооборота: совместно с РЖД синхронизированы графики подачи платформ, а автоматизированный обмен данными с таможней ускорил оформление грузов и исключил простои.

    Отправки идут через три станции примыкания к Транссибирской магистрали: Мыс Чуркин, Угольная и Уссурийск. Дополнительно ускорил обработку грузов новый железнодорожный путь на морском терминале.

    По информации ВМРП, в сентябре было отправлено 120 контейнерных поездов, отгружено на железную дорогу 16,5 тыс. TEU, в том числе 1,1 тыс. TEU рефконтейнеров. По итогам 9 месяцев 2026 года контейнероборот составил 266,7 тыс. TEU, на железную дорогу отгружено 121 тыс. TEU, в том числе 11 тыс. TEU рефов.

    «Наш приоритет — обеспечить клиентам короткие и предсказуемые сроки отправки. Для этого мы совершенствуем технологию обработки грузов, развиваем инфраструктуру и координируем работу с РЖД. Результат — более оперативная отгрузка и сервис, на который клиенты могут опираться при планировании поставок», — отмечает Мария Грибкова, коммерческий директор ВМРП.

    Фото: ВМРП


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