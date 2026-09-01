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Новый маршрут Циндао — ВМРП — Сахалин
01.09.2026

Новый маршрут Циндао — ВМРП — Сахалин

    • 1 сентября на Восточном экономическом форуме ОАО «Владморрыбпорт», ООО «Миртранс Лайн» и китайская Guangzhou Youlian Shipping Co Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития контейнерных перевозок через Владивостокский морской рыбный порт

    Как сообщает ВМРП, стороны договорились об организации устойчивого регулярного морского сообщения по маршруту Циндао — Владивосток — Сахалин с использованием инфраструктуры Владморрыбпорта.

    «Новый сервис позволит повысить эффективность логистики, оптимизировать сроки доставки грузов и расширить экспортно-импортный потенциал участников внешнеэкономической деятельности в Китае, Приморском крае и Сахалинской области, — отметили в порту. — Запуск нового маршрута станет важным шагом в развитии международных транспортно-логистических связей и расширении возможностей морского сообщения между Россией и Китаем».

    Фото: ВМРП


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