Новый маршрут Циндао — ВМРП — Сахалин

1 сентября на Восточном экономическом форуме ОАО «Владморрыбпорт», ООО «Миртранс Лайн» и китайская Guangzhou Youlian Shipping Co Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития контейнерных перевозок через Владивостокский морской рыбный порт

Как сообщает ВМРП, стороны договорились об организации устойчивого регулярного морского сообщения по маршруту Циндао — Владивосток — Сахалин с использованием инфраструктуры Владморрыбпорта.

«Новый сервис позволит повысить эффективность логистики, оптимизировать сроки доставки грузов и расширить экспортно-импортный потенциал участников внешнеэкономической деятельности в Китае, Приморском крае и Сахалинской области, — отметили в порту. — Запуск нового маршрута станет важным шагом в развитии международных транспортно-логистических связей и расширении возможностей морского сообщения между Россией и Китаем».

Фото: ВМРП