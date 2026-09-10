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Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве
10.09.2026

Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве

    • 14 сентября в 11:30 в Центре международной торговли пройдёт встреча с китайской делегацией из провинции Шэньси. Миссию возглавляет заместитель руководителя Департамента коммерции провинции господин Цао Чжэньюй.

    В составе делегации представители ведущих компаний в сферах машиностроения, горнодобычи, культурного туризма и трансграничной логистики. Они готовы к переговорам и поиску партнёров среди российского бизнеса.

    В программе — презентации предприятий и B2B-встречи для обсуждения конкретных проектов и направлений сотрудничества

    Программа и список участников — по ссылке

    Телефон для регистрации: 8 (919) 012-77-09 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

    Встреча с делегацией проходит по эгидой Российско-Китайской Палаты

    Ознакомиться со списком участников и программой можно по ссылке https://disk.yandex.com/d/OkPslzQvKRA0yw

    После встречи в Москве китайская делегация направится в Санкт-Петербург.

    15 сентября в 10.30 в отеле «Коринтия» (зал «Санкт-Петербург») состоится деловая встреча для обсуждения торгово-экономического сотрудничества.

    В составе делегации под руководством заместителя руководителя Департамента коммерции провинции Шэньси господина Цао Чжэньюя — представители ведущих компаний в сферах машиностроения, горнодобывающей промышленности, культурного туризма и трансграничной логистики.

    В программе — презентации предприятий и B2B-переговоры для поиска партнёров и новых проектов.

    Ознакомиться с проектом программы и списком участников можно по ссылке https://disk.yandex.com/d/OkPslzQvKRA0yw.

    Телефон для регистрации: 8 (919) 012-77-09 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

     


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