Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве

14 сентября в 11:30 в Центре международной торговли пройдёт встреча с китайской делегацией из провинции Шэньси. Миссию возглавляет заместитель руководителя Департамента коммерции провинции господин Цао Чжэньюй.

В составе делегации представители ведущих компаний в сферах машиностроения, горнодобычи, культурного туризма и трансграничной логистики. Они готовы к переговорам и поиску партнёров среди российского бизнеса.

В программе — презентации предприятий и B2B-встречи для обсуждения конкретных проектов и направлений сотрудничества

Программа и список участников — по ссылке

Телефон для регистрации: 8 (919) 012-77-09 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

Встреча с делегацией проходит по эгидой Российско-Китайской Палаты

Ознакомиться со списком участников и программой можно по ссылке https://disk.yandex.com/d/OkPslzQvKRA0yw

После встречи в Москве китайская делегация направится в Санкт-Петербург.

15 сентября в 10.30 в отеле «Коринтия» (зал «Санкт-Петербург») состоится деловая встреча для обсуждения торгово-экономического сотрудничества.

В составе делегации под руководством заместителя руководителя Департамента коммерции провинции Шэньси господина Цао Чжэньюя — представители ведущих компаний в сферах машиностроения, горнодобывающей промышленности, культурного туризма и трансграничной логистики.

В программе — презентации предприятий и B2B-переговоры для поиска партнёров и новых проектов.

Ознакомиться с проектом программы и списком участников можно по ссылке https://disk.yandex.com/d/OkPslzQvKRA0yw.

Телефон для регистрации: 8 (919) 012-77-09 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени)