Хотите начать работать с Китаем, но не знаете, с чего начать и как не потерять время и деньги на первых шагах?
Российско-Китайская палата приглашает на бесплатный экспертный онлайн-семинар 9 сентября в 11.00, где разберём, как российскому бизнесу находить возможности в Китае и выстраивать с ним эффективную работу.
На семинаре:
Шаг 1 Где сейчас возможности для российского бизнеса в Китае.
Шаг 2 Как находить надёжных поставщиков и партнёров.
Шаг 3 Как выстраивать коммуникацию с китайской стороной и работать через гуанси.
Шаг 4 Как избежать ошибок, которые могут стоить бизнесу денег и времени.
Почему стоит участвовать:
- Ваши конкуренты уже работают с Китаем. Пока вы раздумываете, они уже находят поставщиков, партнёров и клиентов.
- Свободные ниши ещё есть. Но пока вы думаете, их занимают другие.
- Мы много лет работаем с китайскими поставщиками и знаем, где искать надёжных производителей.
- Поделимся опытом и покажем возможности, которые доступны российскому бизнесу.
- У работы с Китаем есть свои инструменты и нюансы. Поможем разобраться, как ими правильно пользоваться.
Участие бесплатное, нужна только регистрация по электронной почте st@expors.ru.
В конце семинара вы сможете зарегистрироваться на конференцию Российско-Китайской палаты, где вас научат системно работать с китайским рынком, находить поставщиков и партнёров, выстраивать деловые отношения и принимать решения с учётом специфики Китая. А ещё вы сможете лично разобрать свою задачу с экспертом и получить рекомендации именно для вашего бизнеса.
Семинар «Как работать с Китаем: возможности для бизнеса»
ВРЕМЯ: 11:00-12:00
ФОРМАТ: онлайн по предварительной регистрации по электронной почте st@expors.ru
До встречи!