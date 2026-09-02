Хотите начать работать с Китаем, но не знаете, с чего начать и как не потерять время и деньги на первых шагах?

Российско-Китайская палата приглашает на бесплатный экспертный онлайн-семинар 9 сентября в 11.00, где разберём, как российскому бизнесу находить возможности в Китае и выстраивать с ним эффективную работу.

На семинаре:

Шаг 1 Где сейчас возможности для российского бизнеса в Китае.

Шаг 2 Как находить надёжных поставщиков и партнёров.

Шаг 3 Как выстраивать коммуникацию с китайской стороной и работать через гуанси.

Шаг 4 Как избежать ошибок, которые могут стоить бизнесу денег и времени.

Почему стоит участвовать:

Ваши конкуренты уже работают с Китаем. Пока вы раздумываете, они уже находят поставщиков, партнёров и клиентов.

Свободные ниши ещё есть. Но пока вы думаете, их занимают другие.

Мы много лет работаем с китайскими поставщиками и знаем, где искать надёжных производителей.

Поделимся опытом и покажем возможности, которые доступны российскому бизнесу.

У работы с Китаем есть свои инструменты и нюансы. Поможем разобраться, как ими правильно пользоваться.

Участие бесплатное, нужна только регистрация по электронной почте st@expors.ru.

В конце семинара вы сможете зарегистрироваться на конференцию Российско-Китайской палаты, где вас научат системно работать с китайским рынком, находить поставщиков и партнёров, выстраивать деловые отношения и принимать решения с учётом специфики Китая. А ещё вы сможете лично разобрать свою задачу с экспертом и получить рекомендации именно для вашего бизнеса.

Семинар «Как работать с Китаем: возможности для бизнеса»

ВРЕМЯ: 11:00-12:00

ФОРМАТ: онлайн по предварительной регистрации по электронной почте st@expors.ru

До встречи!