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Семинар «Как работать с Китаем: возможности для бизнеса»
02.09.2026

Семинар «Как работать с Китаем: возможности для бизнеса»

    • Хотите начать работать с Китаем, но не знаете, с чего начать и как не потерять время и деньги на первых шагах?

    Российско-Китайская палата приглашает на бесплатный экспертный онлайн-семинар 9 сентября в 11.00, где разберём, как российскому бизнесу находить возможности в Китае и выстраивать с ним эффективную работу.

    На семинаре:

    Шаг 1 Где сейчас возможности для российского бизнеса в Китае.

    Шаг 2 Как находить надёжных поставщиков и партнёров.

    Шаг 3 Как выстраивать коммуникацию с китайской стороной и работать через гуанси.

    Шаг 4 Как избежать ошибок, которые могут стоить бизнесу денег и времени.

    Почему стоит участвовать:

    • Ваши конкуренты уже работают с Китаем. Пока вы раздумываете, они уже находят поставщиков, партнёров и клиентов.
    • Свободные ниши ещё есть. Но пока вы думаете, их занимают другие.
    • Мы много лет работаем с китайскими поставщиками и знаем, где искать надёжных производителей. 
    • Поделимся опытом и покажем возможности, которые доступны российскому бизнесу.
    • У работы с Китаем есть свои инструменты и нюансы. Поможем разобраться, как ими правильно пользоваться.

    Участие бесплатное, нужна только регистрация по электронной почте st@expors.ru.

    В конце семинара вы сможете зарегистрироваться на конференцию Российско-Китайской палаты, где вас научат системно работать с китайским рынком, находить поставщиков и партнёров, выстраивать деловые отношения и принимать решения с учётом специфики Китая. А ещё вы сможете лично разобрать свою задачу с экспертом и получить рекомендации именно для вашего бизнеса.

    Семинар «Как работать с Китаем: возможности для бизнеса»

    ВРЕМЯ: 11:00-12:00

    ФОРМАТ: онлайн по предварительной регистрации по электронной почте st@expors.ru

    До встречи!


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