Китай 2026: что изменилось в правилах игры и как бизнесу остаться в плюсе?

Российско-Китайская Палата приглашает предпринимателей и руководителей ВЭД принять участие в практической конференции «Китай на практике: Проверенные решения для вашего бизнеса», которая состоится 24–25 сентября 2026 года в Москве.

В условиях трансформации глобальных рынков работа с Азией требует не теории, а конкретных алгоритмов. Мероприятие соберёт ведущих практиков — юристов, логистов, инвесторов и китаеведов, которые ежедневно решают задачи российского бизнеса «в полях».

Ключевые темы конференции:

Финансы и инвестиции: работающие инструменты трансграничных расчётов в 2026 году и привлечение капитала от азиатских партнёров.

работающие инструменты трансграничных расчётов в 2026 году и привлечение капитала от азиатских партнёров. Юридическая безопасность: особенности контрактов с КНР, виды печатей, имеющие юридическую силу, и защита интересов при предоплате.

особенности контрактов с КНР, виды печатей, имеющие юридическую силу, и защита интересов при предоплате. Логистика и таможня: новые маршруты доставки, оптимизация пошлин и нововведения в законодательстве для промышленных товаров.

новые маршруты доставки, оптимизация пошлин и нововведения в законодательстве для промышленных товаров. Эффективные коммуникации: специфика менталитета, каналы связи для общения и техники ведения переговоров для заключения выгодных сделок.

специфика менталитета, каналы связи для общения и техники ведения переговоров для заключения выгодных сделок. Контроль качества: инспекция фабрик и проверка контрагентов как гарантия сохранности ваших инвестиций.

Эксклюзивный формат: личная консультация с экспертом Важная часть программы конференции — открытые персональные консультации. Каждый участник сможет получить индивидуальную помощь от наших экспертов по своему конкретному кейсу — будь то проверка реального контракта, анализ логистики или стратегия выхода на маркетплейсы. Участники уедут не просто с информацией, а с готовым решением своей задачи.

Эксперты конференции: На конференции выступают спикеры, которые имеют ежедневный, живой опыт работы с КНР. Это действующие руководители логистических компаний, юристы-китаисты и инвесторы, которые постоянно успешно решают такие же задачи ВЭД.

Для кого это мероприятие: Руководителей компаний, собственников бизнеса, директоров по развитию и специалистов отделов ВЭД, работающих или планирующих выход на рынок Китая.

Почему стоит участвовать: Участие в конференции — это возможность внедрить готовые инструкции от практиков, избежать дорогостоящих ошибок на старте масштабирования и установить прямые контакты с экспертами рынка и потенциальными инвесторами.

Дата и место: 24–25 сентября 2026 г., Москва, ЦМТ.

Регистрация и подробности:

Официальный сайт: http://import-china.expors.ru

Телефон: +7 495 225-25-42

E-mail: st@expo-rs.ru