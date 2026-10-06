Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Заторы в портах хуже, чем во время пандемии
06.10.2026

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 40, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.09.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 37 неделя 2026
    В порту Калининград за HSFO дают $662.5.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    24.04.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях
    Большая часть контейнеров (99,8%) прошла в каботаже.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.07.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 30 неделя 2026
    Цены подросли.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    12.03.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 11 неделя, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026зерновыеФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    06.08.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 32 неделя, 2026
    Рост ставок продолжается.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 40, 2026
    02.10.2026 ФГК увеличила погрузку на Дальнем Востоке
    02.10.2026 30 контейнеровозов в одном портфеле
    02.10.2026 Первый поезд FESCO с Тимашевской в Китай
    01.10.2026 Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    01.10.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    06.10.2026 ИИ при регистрации судов
    05.10.2026 Итоги первого месяца обязательного электронного документооборота
    02.10.2026 Очереди на эстонской границе
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •