Открыт обновленный пункт пропуска Краскино

6 октября 2026 года состоялось торжественное открытие многостороннего автомобильного пункта пропуска Краскино на границе с Китаем после масштабной реконструкции, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В церемонии открытия в режиме видео-конференц-связи приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, руководитель ФТС России Валерий Пикалёв и первый заместитель руководителя департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России Алексей Трубецкой.

На месте, в Приморском крае, в мероприятии участвовали губернатор Олег Кожемяко, руководитель ФГКУ «Росгранстрой» Дмитрий Бойков, представители ФГКУ «Росгранстрой», Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточного таможенного управления и Уссурийской таможни.

С 22 сентября новая инфраструктура уже работала в тестовом режиме и показала отличные результаты, напомнили в ФТС. За это время границу пересекли более 2,7 тыс. грузовых автомобилей, 1 тыс. автобусов и 34,2 тыс. человек.

По информации пресс-службы правительства РФ, за 2,5 года, что длилась реконструкция, построено порядка 60 зданий и сооружений, оборудовано 16 полос движения и смонтировано более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Пропускная способность увеличилась в четыре раза – до 750 транспортных единиц в сутки (650 грузовых, 50 пассажирских автобусов и 50 легковых автомобилей). На грузовом направлении впервые задействован портальный инспекционно-досмотровый комплекс, совмещенный с весогабаритным. Благодаря такому решению контроль веса и сканирование автомобиля можно выполнять одновременно

«Динамика говорит сама за себя: только за первые 5 месяцев этого года товарооборот с Китаем вырос на четверть. Наша задача – опережающими темпами создавать надежную инфраструктуру. В рамках масштабной программы по модернизации пунктов пропуска расшиваем узкие места на приграничной сети. Вслед за погранпереходом Пограничный вводим в строй Краскино, а в активной фазе работ находится Забайкальск – крупнейший пункт пропуска на границе с Китаем», – цитирует пресс-служба правительства А.Никитина.

«Автомобильный пункт Краскино – один из ключевых на границе с Китаем. Он является частью международного транспортного коридора «Приморье-2», что делает его важным звеном в развитии торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В течение последних лет мы наблюдаем здесь значительный рост грузооборота. Теперь Краскино представляет собой современный пункт пропуска, отвечающий всем обязательным требованиям. Увеличено количество полос движения, обустроены места для проведения фактического таможенного контроля, установлены современные системы инструментального контроля. Такая инфраструктура позволит обеспечить эффективный государственный контроль на границе и, безусловно, выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по сокращению типового времени досмотра грузового транспорта до 10 минут», – подчеркнул В.Пикалёв.

Фото: ФТС