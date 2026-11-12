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FreightMarket5
12.11.2026

Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, ноябрь 2026

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в ноябре этого года ставка на LI-FO перевозку 40-футового HC-контейнера из Владивостока в Хошимин (Вьетнам) составляет в среднем 1463 доллара. На направлении Хошимин – Владивосток в среднем ставка FI-LO находится на уровне 2805 долларов.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Средняя ставка за 20-футовый DC-контейнер составляет в экспорте (условия LI-FO) 894 доллара, в импорте (FI-LO) – 1776 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, ноябрь 2026

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Владивосток – Хошимин в ноябре 2026 года находится на уровне 1463 доллара, в импорте – 2340 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1652 доллара.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, ноябрь 2026

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Владивосток – Хошимин в ноябре находится на уровне 1463 доллара. В обратном направлении ставка составляет 3207 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1910 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, ноябрь 2026

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок восьми линий, работающих на данном маршруте, – CK Line, FESCO, Green Sea, Hua Xin Lines, MSC, Panda Express Line, Sinokor и SITC.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Владивосток – Хошимин в ноябре предлагает компания CK Line: за 40-футовый контейнер – 1150 долларов, за 20-футовый контейнер – 800 долларов.

    В импорте самые низкие ставки в ноябре у SITC (1950 долларов за 40-футовый контейнер) и у CK Line (1363 доллара за 20-футовый контейнер).

    В сентябре этого года в порты Владивостока из Вьетнама был совершен 1 прямой заход контейнеровоза.

    За срок с апреля 2024 по октябрь 2026 года включительно, за который имеются данные, больше всего провозных мощностей на направлении Владивосток – Вьетнам было задействовано в октябре 2026 года – 1794 TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, ноябрь 2026

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также вместимость и динамика судозаходов линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


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