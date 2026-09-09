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Импорт автомобилей на Дальний Восток, 8 месяцев 2026
09.09.2026

Импорт автомобилей на Дальний Восток, 8 месяцев 2026

    • За 8 месяцев 2026 года таможенные органы Дальневосточного федерального округа оформили 284,4 тыс. транспортных средств для личного пользования, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Устойчивый рост объемов ввоза отмечался на протяжении всего периода. Наибольшее количество автомобилей – 47,6 тыс. – было оформлено в июле.

    Основной объем традиционно пришелся на Владивостокскую таможню – 205,8 тыс. автомобилей. Значительное увеличение зафиксировано в регионе деятельности Уссурийской таможни, где было оформлено свыше 64 тыс. транспортных средств для личного пользования, почти в 2 раза больше прошлогодних показателей. Читинская таможня оформила более 5,2 тыс. автомобилей, увеличив объем на 77%.

    В условиях сохраняющейся тенденции к увеличению ввоза транспортных средств для личного пользования таможенные органы обеспечивают бесперебойное совершение таможенных операций, в том числе за счет перераспределения и прикомандирования должностных лиц из других регионов, отметили в ФТС.

    Фото: ФТС


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