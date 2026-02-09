На Урале в два раза вырос импорт гранатов

В 2025 году уральские таможенники оформили более 2 тыс. тонн гранатов, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

Более 60% импорта обеспечивает Узбекистан, второй крупный поставщик – Турция (27% объема импорта). Четверку лидеров завершают Азербайджан и Китай. Пик ввоза продукции приходится на сентябрь и октябрь.

«Ожидаем, что в этом году объемы поставок тоже будут расти. Только в первом месяце 2026 года в регион деятельности Уральского таможенного управления завезли 200 тонн плодов», – отметил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

Все оформленные партии плодоовощной продукции выпускаются в приоритетном порядке. Товар проходит фитосанитарный контроль и далее поступает на прилавки магазинов.

Фото: Сайт Администрации муниципального округа Чехов