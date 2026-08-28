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Импорт цветов в Сибирь, 7 месяцев 2026
28.08.2026

Импорт цветов в Сибирь, 7 месяцев 2026

    • За 7 месяцев 2026 года в Сибирский регион было ввезено более 1,2 тыс. тонн цветов на сумму свыше 766 млн рублей, что в 1,9 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила ФТС в своем макс-канале.

    Увеличение поставок цветочной продукции в России традиционно наблюдается накануне праздников, пик ввоза приходится на 8 Марта и День знаний.

    В структуре поставок лидируют розы (335 тонн), гвоздики (296 тонн) и хризантемы (140 тонн). Еще 435 тонн пришлось на прочие цветы: лилии, тюльпаны и пионы.

    Главным поставщиком цветов в Сибирь остается Китай, на долю которого приходится 66% от общего объема, далее следуют Нидерланды и Эквадор. В этом году новым импортером стала Грузия: из этой страны в Сибирь ввезли более 1 тонны мимозы.

    Основной объем был импортирован в Новосибирскую область (855 тонн). В тройку лидеров также вошли Омская область (257 тонн) и Алтайский край (72 тонны).

    Фото: ФТС


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