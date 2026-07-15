Импорт арбузов и черешни на Урал

За два месяца с мая по июнь на Урал ввезено около 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщила ФТС в своем макс-канале, это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главный поставщик бахчевых – Узбекистан. Из этой страны импортировано 94,5% от общего объема ввезенных арбузов.

«Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям, поэтому все таможенные операции проходят в максимально сжатые сроки», – комментирует начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

Арбузы также везут из стран Ближнего Востока и Китая. В этом году поставки бахчевых культур из КНР начались на два месяца раньше обычного срока – с января. Пик же поставок традиционно приходится на июнь-июль.

Также начались поставки на Урал черешни. На сегодняшний день ввезено более 2 тыс. тонн сезонных ягод. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Основной импортер – также Узбекистан.

Фото: ФТС