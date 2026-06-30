Импорт пестицидов через Новороссийск, 6 месяцев 2026

По данным на 26 июня, общий объем импорта пестицидов через Новороссийский порт достиг рекордных 13,68 тыс. тонн. Такие данные сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

В первом полугодии 2026 года Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» осуществил отбор проб от 16,5 тыс. тонн импортных пестицидов и агрохимикатов при ввозе на территорию Российской Федерации.

87,6% всего ввезенного объема, или 11,98 тыс. тонн, поступило из Китая. Второе занимает Индия с показателем 1,63 тыс. тонн, а замыкают тройку поставщиков Объединенные Арабские Эмираты, на долю которых пришлось 65,12 тонны.

«Объем импорта пестицидов достиг рекордных 13,68 тыс. тонн на фоне нулевого импорта первого полугодия прошлого года. Первые поставки импортных пестицидов в 2025 году начались только с октября. Весь импорт первых шести месяцев прошлого года состоял исключительно из агрохимикатов. Сегодня рынок импортных пестицидов фактически разделен между двумя странами: Китай и Индия», – рассказал главный специалист Органа Инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Александр Ярошок.

Существенные изменения произошли также в структуре поставок агрохимикатов, объем импорта которых за шесть месяцев превысил 2,85 тыс. тонн. Это на 585,95 тонны больше показателей аналогичного периода 2025 года, когда в страну было ввезено чуть более 2,26 тыс. тонн продукции.

В 2026 году Китай нарастил объемы более чем в два раза и занял первое место, поставив более 1,28 тыс. тонн, что составляет 45,1% от общего объема агрохимикатов. Турция, абсолютный лидер первого полугодия 2025 года, потеряла первенство и сместилась на вторую позицию с объемом 892,57 тонны. Доли Израиля и Иордании остались на уровне показателей прошлого года.

Растущие объемы поставок сопровождаются законодательными изменениями, отметили в ЦОК АПК. 23 июня Госдума приняла закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение прошедших госрегистрацию пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений.

Документ, инициированный группой депутатов, предусматривает, что до 1 сентября 2032 года допускается использование зарегистрированных до 1 сентября 2027 года пестицидов в отношении включенных в перечень культур. Это будет возможно без внесения изменений в регламенты применения и изменения сферы их применения в порядке, установленном ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Минсельхоз России утвердит порядок формирования перечня и критерии включения в него растений. В Реестр пестицидов и агрохимикатов добавят информацию о культурах со стандартным регламентом и о тех, где допускается использование препаратов без изменения сферы применения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Фото: Новороссийский филиал ЦОК АПК