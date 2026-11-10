Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно.

«Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства РФ.

Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 млн тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 млн тонн), для сложных удобрений – более 7,5 млн тонн.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Работа ведется по поручению президента. «В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал Правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений», — уточняется в пресс-релизе.

Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 млн тонн.

Фото: пресс-служба правительства РФ