Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 5 месяцев 2026

С начала 2026 года по состоянию на 31 мая специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой на экспорт 13,1 млн тонн мягкой пшеницы, сообщили SeaNews в ведомстве. Это на 63% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, когда было 8 экспортировано млн тонн. Отгрузки через порты региона показывают стабильный рост: отечественное зерно продолжает активно поступать на рынки государств Ближнего Востока и Африки.

«Пиковым периодом перевалки мягкой пшеницы стал первый весенний месяц текущего года. В марте было исследовано для экспорта почти 3,7 млн тонн пшеницы. Для сравнения, годом ранее этот показатель находился на уровне 1,5 млн тонн. Положительная динамика объемов исследований фиксировалась на протяжении всего отчетного периода», – рассказала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

Традиционно лидирующую позицию в структуре закупок удерживает Египет. Отгрузки в эту страну через порты Краснодарского края увеличились на 69%, достигнув 4,3 млн тонн против 2,6 млн тонн годом ранее. Экспорт в Турцию вырос в 2,4 раза и составил 1,2 млн тонн. Поставки пшеницы в Судан также демонстрируют двукратный прирост, до 1,1 млн тонн.

Самую высокую динамику роста закупок продемонстрировала Кения: поставки на кенийский рынок увеличились в 15 раз до 838 тыс. тонн. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос на 94%, достигнув 894 тыс. тонн. Отгрузки израильским импортерам увеличились более чем в два раза и составили 735 тыс. тонн. В ОАЭ отправлено 492 тыс. тонн, а нигерийские партнеры приобрели 378 тыс. тонн.

Среди возобновившихся направлений по объемам закупок лидирует Алжир, куда отправлено 93 тыс. тонн мягкой пшеницы. В Латинской Америке крупными покупателями стали Бразилия с 94 тыс. тонн и Мексика с 49,5 тыс. тонн. В Африке после годового перерыва возобновили закупки ЮАР, Джибути, Тунис и Малави. Также зафиксированы поставки после четырехлетнего перерыва в Республику Конго и на Мадагаскар. В Азиатско-Тихоокеанском регионе закупки российской пшеницы возобновили Индонезия и Таиланд.

Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»