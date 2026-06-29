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Растет объем экспорта уральской мукомольной промышленности
29.06.2026

Гуманитарный груз в Бурунди

    • В рамках гуманитарной миссии под патронажем Организации Объединённых Наций в июне 2026 года была осуществлена поставка продовольствия из Алтайского края в африканскую страну Бурунди, сообщили SeaNews в Алтайском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК). Груз представлял собой витаминизированную пшеничную муку, изготовленную на предприятиях Топчихинского и Хабарского районов. Общий вес отправленной партии составил около 820 тонн.

    Перед тем как груз отправился в страну назначения, специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ЦОК АПК выполнили комплекс необходимых исследований качества и безопасности продукции.

    Всемирная продовольственная программа, учреждённая в 1961 году при содействии ООН, за десятилетия превратилась в крупнейшую структуру международного масштаба, специализирующуюся на оказании экстренной помощи продовольствием населению в кризисных ситуациях.

    Ранее в этом году в рамках гуманитарной инициативы по обеспечению продуктами питания в африканские государства – Мали и Буркина-Фасо – было направлено более 1,2 тыс. тонн гороховой крупы. Весь отправленный груз прошёл обязательную проверку в аккредитованной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», сотрудники которой подтвердили полное соответствие продукции действующим стандартам качества и безопасности.

    Фото: ФТС


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