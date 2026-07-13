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Зерновой Терминальный комплекс Тамань увеличил перевалку в 4,6 раза
13.07.2026

Зерновой Терминальный комплекс Тамань увеличил перевалку в 4,6 раза

    • Объем перевалки зерновых на экспорт Зерновым Терминальным комплексом Тамань (ЗТКТ) (входит в состав «Деметра-Холдинг») в первом полугодии 2026 года составил 1,31 млн тонн. Терминалом было обработано 36 судов, количество принятых автомобилей превысило 41 тыс. единиц, сообщили SeaNews в холдинге.

    Общий объем перевалки зерновых вырос по сравнению с прошлым годом в 4,6 раза (за первое полугодие 2025 года было обработано 284 тыс. тонн) благодаря хорошему урожаю, в том числе в Сибири и увеличению экспортной квоты до 25 млн тонн.

    Сегодня ЗТКТ активно развивается и реализует масштабную инвестиционную программу, которая включает: строительство железнодорожной инфраструктуры с жд выгрузкой и дополнительными силосными зернохранилищами, реконструкцию действующих причальных сооружений и проведение дноуглубительных работ, строительство дополнительной линии отгрузки и усиление существующей подходной эстакады, отметили в «Деметра-Холдинге». Завершение проектов запланировано на 2028 год.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


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