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Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025
19.06.2026

Перевозки зерна по жд, май 2026

    • С января по мая на сети РЖД погружено 15,3 млн тонн зерна, на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    В мае по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна, что на 77% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

    220 тыс. тонн из этого объема отгружено в контейнерах (14,8 тыс. TEU, рост в 2,9 раза).

    На экспорт отправлено 1,8 млн тонн зерна (рост в 2,5 раза), в том числе в направлении портов – 1,1 млн тонн (рост в 2,5 раза).

    Наибольший объём (948 тыс. тонн, рост в 2,7 раза) отгружен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада отправлено 76 тыс. тонн (рост в 1,2 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 80 тыс. тонн (рост в 2,6 раза).

    Через сухопутные пункты пропуска в мае на экспорт отправлено 686 тыс. тонн (рост в 2,5 раза).

    Для потребителей внутри страны за май перевезли 980 тыс. тонн (+16,6%).

    Лидерами по объёму погрузки зерна в апреле стали Алтайский край с 259 тыс. тонн, +30,6%, Новосибирская область (233 тыс. тонн, +69,8%) и Волгоградская область (193 тыс. тонн, рост в 2,3 раза).

    Фото: РЖД


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