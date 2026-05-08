Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17,4 млн тонн;

Красноярский край — 4,2 млн тонн;

Свердловская область – 4,1 млн тонн.

Самую высокую динамику в апреле показали:

Калужская область – рост в 2,4 раза за счет увеличения в 3 раза погрузки лесных грузов,

Орловская область – рост в 2,1 раза за счет наращивания в 5 раз отправок зерна и почти в 6 раз – жмыхов,

Чувашская республика – рост в 1,7 раза за счет увеличения в 10 раз отгрузок зерна.

Фото: РЖД