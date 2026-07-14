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Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
14.07.2026

Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск

    • Транспортная группа FESCO организовала отправку первого публичного контейнерного поезда из Республики Беларусь в Новороссийск.

    Как сообщили SeaNews в группе, состав отправился со станции Колядичи (Минск) и прибыл в Новороссийск на прошлой неделе. Транзитное время по железной дороге составило пять суток. Далее контейнеры будут доставлены в Турцию морской линией FESCO Turkey Black Sea (FTBS), которая соединена с портами Стамбул и Гебзе.

    Новый сервис ориентирован на перевозку экспортных грузов белорусских производителей через Новороссийск с минимальным транзитным временем и последующей отправкой международными линиями Группы.

    Он позволяет размещать заказы на перевозку любых партий грузов от одного контейнера, а также обеспечивает белорусским экспортерам единую логистическую цепочку для поставок на рынки Индии, стран Аравийского полуострова, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, которые входят в широкую маршрутную сеть FESCO через Новороссийск.

    На первом этапе ускоренные контейнерные поезда планируется отправлять из Минска один раз в месяц, в дальнейшем возможно увеличение частоты перевозок.

    «Первый публичный контейнерный поезд из Минска открывает для белорусских экспортеров дополнительные возможности при организации поставок через Новороссийск. До настоящего времени на этом направлении отправлялись преимущественно контейнерные поезда для отдельных грузовладельцев либо повагонные отправки. Теперь воспользоваться регулярным поездом могут клиенты с партиями от одного контейнера. При этом новый маршрут органично дополняет наши морские сервисы из Новороссийска, обеспечивая белорусским экспортерам удобную интермодальную логистическую цепочку и дополнительные возможности для поставок на растущие рынки так называемой дальней дуги – в страны Индийского субконтинента, Аравийского полуострова, Юго-Восточной Азии и даже Восточной Африки», – отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко.

    Фото: FESCO


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