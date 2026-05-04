Экспорт агропродукции в Китай через порты Кубани

За первые 4 месяца 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой в КНР 598,3 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (горох, шрот подсолнечный, семена льна, жом свекловичный, масло льняное, гречиха).

Как сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ЦОК АПК, объем экспорта на китайском направлении увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было отгружено 344,2 тыс. тонн).

Драйвером роста стал сушеный горох – его поставки выросли в 2,4 раза, со 127 тыс. тонн до 304,9 тыс. тонн. Две трети всего объема гороха, экспортируемого через порты Краснодарского края закупает Китай.

Помимо гороха, стабильный рост показывают масличные культуры и кормовые компоненты. Так, отгрузки подсолнечного шрота увеличились на 36% до 166,2 тыс. тонн, семян льна – на 21% до 107,4 тыс. тонн.

«Китай открывает колоссальные возможности для агроэкспорта, но предъявляет свои требования к прозрачности происхождения грузов», – отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

Экспорт российской агропродукции в КНР требует строгого соблюдения фитосанитарных норм и требований к прослеживаемости. Для поставок продуктов переработки зерна отечественным предприятиям необходимо пройти аккредитацию в китайской системе CIFER.

Обязательным условием для поставщиков также является присутствие в реестрах ФГИС «Цербер». Получить допуск на китайский рынок можно только после обследования мест выращивания и хранения продукции. В 2025 году для подтверждения соответствия фитосанитарным требованиям КНР специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК обследовали 796 га посевных площадей. Также инспекцию прошли складские помещения и силоса общим объемом более 498 тыс. куб. м.

