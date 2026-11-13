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Правительство субсидирует программы льготного кредитования экспортеров
13.11.2026

Правительство субсидирует программы льготного кредитования экспортеров

    • Из резервного фонда правительства выделено более 250 млн рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Средства пойдут на субсидирование кредитов, предоставленных предприятиям химической, лесной, металлургической и других отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки.

    «Такие организации реализуют специальные корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности, увеличение объёмов производства продукции, пользующейся спросом как в России, так и за рубежом, и имеют доступ к механизмам льготного кредитования», — говорится в пресс-релизе.

    Говоря о принятом решении на заседании правительства 12 ноября, М. Мишустин отметил, что оно позволит бизнесу и дальше выпускать востребованные товары для внутреннего рынка и на экспорт.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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