Правительство субсидирует программы льготного кредитования экспортеров

Из резервного фонда правительства выделено более 250 млн рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Распоряжение об этом подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Средства пойдут на субсидирование кредитов, предоставленных предприятиям химической, лесной, металлургической и других отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки.

«Такие организации реализуют специальные корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности, увеличение объёмов производства продукции, пользующейся спросом как в России, так и за рубежом, и имеют доступ к механизмам льготного кредитования», — говорится в пресс-релизе.

Говоря о принятом решении на заседании правительства 12 ноября, М. Мишустин отметил, что оно позволит бизнесу и дальше выпускать востребованные товары для внутреннего рынка и на экспорт.

Фото: пресс-служба правительства РФ