ГТЛК и Банк МКБ заключили кредитный договор

ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) и Банк МКБ заключили кредитный договор. Как сообщила ГИЛК в своем макс-канале, документ подписан в рамках ВЭФ-2026.

В рамках кредитного договора ГТЛК получит доступ к долгосрочному финансированию со стороны Банка МКБ для реализации лизинговых проектов в интересах российских транспортных компаний. В соответствии с условиями договора финансирование будет направлено в форме траншей на реализацию проектов в железнодорожном, авиационном и водном сегментах, включая обновление пассажирского транспорта.

По договору предусмотрена плавающая процентная ставка, зависящая от уровня ключевой ставки Банка России. Такой механизм позволяет учитывать динамику рыночных условий и обеспечивает ГТЛК дополнительную гибкость при управлении долговым портфелем.

«ГТЛК последовательно наращивает объём и диверсифицирует источники финансирования, чтобы обеспечивать реализацию крупных проектов по обновлению транспортного парка. Соглашение с Банком МКБ даёт нам дополнительные ресурсы для поддержки российских транспортных компаний и реализации проектов сразу в нескольких ключевых сегментах: железнодорожного, авиационного, водного и городского пассажирского транспорта. Уверен, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии нашего долгосрочного партнёрства», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев.

Фото: ГТЛК