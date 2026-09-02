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02.09.2026

ГТЛК и Банк МКБ заключили кредитный договор

    • ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) и Банк МКБ заключили кредитный договор. Как сообщила ГИЛК в своем макс-канале, документ подписан в рамках ВЭФ-2026.

    В рамках кредитного договора ГТЛК получит доступ к долгосрочному финансированию со стороны Банка МКБ для реализации лизинговых проектов в интересах российских транспортных компаний. В соответствии с условиями договора финансирование будет направлено в форме траншей на реализацию проектов в железнодорожном, авиационном и водном сегментах, включая обновление пассажирского транспорта.

    По договору предусмотрена плавающая процентная ставка, зависящая от уровня ключевой ставки Банка России. Такой механизм позволяет учитывать динамику рыночных условий и обеспечивает ГТЛК дополнительную гибкость при управлении долговым портфелем.

    «ГТЛК последовательно наращивает объём и диверсифицирует источники финансирования, чтобы обеспечивать реализацию крупных проектов по обновлению транспортного парка. Соглашение с Банком МКБ даёт нам дополнительные ресурсы для поддержки российских транспортных компаний и реализации проектов сразу в нескольких ключевых сегментах: железнодорожного, авиационного, водного и городского пассажирского транспорта. Уверен, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии нашего долгосрочного партнёрства», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев.

    Фото: ГТЛК


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