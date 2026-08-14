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Заложен первый в 2026 году сухогруз проекта RSD59
14.08.2026

4,7 млрд рублей на строительство судов

    • ГТЛК получила 4,7 млрд рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России, сообщила компания в своем макс-канале.

    В рамках проекта ГТЛК профинансирует на средства ФНБ строительство 22 судов: 10 сухогрузов проекта RSD-59, 2 сухогрузов проекта АРК-2023, 3 катамаранов проекта «Котлин», 4 шаланд проекта RHB2007NS, 2 земснарядов проекта 2040 и буксира проекта RPT2507.

    Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуски облигаций серии 005Р-50, 005Р-51, 005Р-53, 005Р-54, 005Р-55, 005Р-56, 005Р-57 и 005Р-58 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Купонный доход установлен в размере 0,01% годовых на первые 3 года. После окончания этого периода и до даты погашения ставка составит 1,83% годовых. Также по выпускам предусмотрен льготный период по выплате номинальной стоимости облигаций в течение 3 лет с даты размещения.

    Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний, отметили в ГТЛК.

    Фото: ОСК


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