4,7 млрд рублей на строительство судов

ГТЛК получила 4,7 млрд рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России, сообщила компания в своем макс-канале.

В рамках проекта ГТЛК профинансирует на средства ФНБ строительство 22 судов: 10 сухогрузов проекта RSD-59, 2 сухогрузов проекта АРК-2023, 3 катамаранов проекта «Котлин», 4 шаланд проекта RHB2007NS, 2 земснарядов проекта 2040 и буксира проекта RPT2507.

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуски облигаций серии 005Р-50, 005Р-51, 005Р-53, 005Р-54, 005Р-55, 005Р-56, 005Р-57 и 005Р-58 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Купонный доход установлен в размере 0,01% годовых на первые 3 года. После окончания этого периода и до даты погашения ставка составит 1,83% годовых. Также по выпускам предусмотрен льготный период по выплате номинальной стоимости облигаций в течение 3 лет с даты размещения.

Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний, отметили в ГТЛК.

Фото: ОСК