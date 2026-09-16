Эксперимент по доставке грузов беспилотниками на Ямале

гтлкВ рамках экспериментального режима по использованию беспилотников в Ямало-Ненецком округе проходит тестирование доставки продовольствия для кочующих семей оленеводов с помощью дронов.

Как сообщает в своем макс-канале ГТЛК, компании DEX AERO и Летающие машины Тюринга уже доставили получателям на территории Фактория Паюта первые посылки.

Задействованные беспилотники TFM-15 произведены по заказу ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) в рамках программы льготного лизинга, которая реализуется при поддержке Минпромторга России и направлена на развитие рынка услуг с применением дронов за счет поддержки операторов БАС.

В ближайшие пару недель планируется осуществить еще не менее 100 полетов. После завершения периода апробации возможно резкое масштабирование проекта – до 600 полетов в день, чтобы 2,5 тысяч семей оленеводов в ЯНАО два раза в неделю получали свежие продукты и необходимые для жизни товары.unkunkr

Фото: DEX AERO