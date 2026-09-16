Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Эксперимент по доставке грузов беспилотниками на Ямале
16.09.2026

Эксперимент по доставке грузов беспилотниками на Ямале

    • гтлкВ рамках экспериментального режима по использованию беспилотников в Ямало-Ненецком округе проходит тестирование доставки продовольствия для кочующих семей оленеводов с помощью дронов.

    Как сообщает в своем макс-канале ГТЛК, компании DEX AERO и Летающие машины Тюринга уже доставили получателям на территории Фактория Паюта первые посылки.

    Задействованные беспилотники TFM-15 произведены по заказу ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) в рамках программы льготного лизинга, которая реализуется при поддержке Минпромторга России и направлена на развитие рынка услуг с применением дронов за счет поддержки операторов БАС.

    В ближайшие пару недель планируется осуществить еще не менее 100 полетов. После завершения периода апробации возможно резкое масштабирование проекта – до 600 полетов в день, чтобы 2,5 тысяч семей оленеводов в ЯНАО два раза в неделю получали свежие продукты и необходимые для жизни товары.unkunkr

    Фото: DEX AERO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.08.2026
    Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»
    Суда строятся по заказу ГТЛК для компании «Нева Тревел».
    ГТЛКкатамаранПассажирские перевозкиСудостроение
    0
    10.06.2026
    Электросудно «Пушкин» построили в Ленобласти
    ГТЛК приняла электросудно «Пушкин» на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области.
    ГТЛКСудостроениеэлектросуда
    0
    26.03.2026
    Беспилотники между Россией и Китаем
    Первый тестовый международный полет беспилотного воздушного судна между Россией и Китаем планируется выполнить этим летом.
    беспилотникиКитайМинистерство транспортаТестовый перелет
    0
    06.08.2026
    ГТЛК передала в лизинг две баржи-площадки
    Класс судов – М-СП 3,5 (лед 30), грузоподъемность – 2500 тонн.
    БаржаГТЛКЛизингСудостроение
    0
    02.09.2026
    ГТЛК и Банк МКБ заключили кредитный договор
    О финансировании лизинговых проектов
    Банк МКБВЭФГТЛКкредит
    0
    07.08.2026
    Буксир и 4 баржи построят по контракту с ГТЛК
    Для Нижегородской области
    БаржаБуксирГТЛКР-Флот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2026 Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП
    15.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    15.09.2026 Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
    14.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026
    11.09.2026 Новое решение для грузов из Индии
    11.09.2026 Новый сервис на дальневосточном терминале Глобал Портс
    Госрегулирование Показать всё
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •