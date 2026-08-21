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Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»
21.08.2026

Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»

    • На самарской судоверфи «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 «Соммерс L».

    Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»Судно строится в рамках программы ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием при поддержке Минпромторга России на класс Российского морского регистра судоходства.

    По информации Российского морского регистра судоходства, проект 04790 «Соммерс-L» разработан компанией «Форсс-Технологии», Санкт-Петербург. Суда строятся для компании «Нева Тревел».

    «Сириус Бета» – второе судно серии. Первый катамаран, «Сириус Альфа», был спущен на воду на производственной площадке «Нефтефлота» 10 июня 2026 года.

    Основные характеристики проекта:

    • длина – около 38 м;
    • ширина – около 9,5 м;
    • высота – 3 м;
    • мощность двигателей – 2 × 400 кВт;
    • скорость – не менее 10 узлов;
    • пассажировместимость – около 300 человек.

    Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»Символ класса: КМ⍟ [1] R3 AUT3 Catamaran Passenger ship

    Судно катамаранного типа с одноярусной надстройкой предназначено для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам Российской Федерации.

    В межнавигационный период оно может использоваться как несамоходное судно-ресторан, которое стационарно устанавливается у причала и получает питание от береговых источников.

    В носовой и кормовой части главной палубы предусмотрены прогулочные зоны с возможностью выхода пассажиров на смотровую площадку, расположенную на палубе первого яруса.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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