Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»

На самарской судоверфи «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 «Соммерс L».

Судно строится в рамках программы ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием при поддержке Минпромторга России на класс Российского морского регистра судоходства.

По информации Российского морского регистра судоходства, проект 04790 «Соммерс-L» разработан компанией «Форсс-Технологии», Санкт-Петербург. Суда строятся для компании «Нева Тревел».

«Сириус Бета» – второе судно серии. Первый катамаран, «Сириус Альфа», был спущен на воду на производственной площадке «Нефтефлота» 10 июня 2026 года.

Основные характеристики проекта:

длина – около 38 м;

ширина – около 9,5 м;

высота – 3 м;

мощность двигателей – 2 × 400 кВт;

скорость – не менее 10 узлов;

пассажировместимость – около 300 человек.

Символ класса: КМ⍟ [1] R3 AUT3 Catamaran Passenger ship

Судно катамаранного типа с одноярусной надстройкой предназначено для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам Российской Федерации.

В межнавигационный период оно может использоваться как несамоходное судно-ресторан, которое стационарно устанавливается у причала и получает питание от береговых источников.

В носовой и кормовой части главной палубы предусмотрены прогулочные зоны с возможностью выхода пассажиров на смотровую площадку, расположенную на палубе первого яруса.

Фото: Российский морской регистр судоходства