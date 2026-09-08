Новый сервис из Китая в Калининград

Глобал Портс начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импорта из Китая в Калининград, сообщила Группа «Дело» в своем макс-канале. Первый поезд был обработан на «Первом контейнерном терминале» в Петербурге.

В первой партии 75 сорокафутовых контейнеров с автокомплектующими. которые пришли морем на терминал Глобал Портс в бухте Врангеля, а оттуда ускоренным контейнерным поездом отправлены на ПКТ. Далее груз по морю доставят в Калининград, а затем автотранспортом — на промышленные предприятия региона.

Логистическая цепочка объединяет три вида транспорта — морской, железнодорожный и автомобильный — и позволяет предприятиям Калининградской области получать грузы из КНР через Дальний Восток по маршруту, альтернативному доставке через Суэцкий канал и сухопутные погранпереходы.

Сервис организован ГК «Дело», ГК «Новик» и «РусТранс Групп».

В рамках сервиса поезда курсируют каждые 12-14 дней. Полное время транзита из КНР до потребителя в Калининграде составляет 25 суток.

Фото: Группа «Дело»