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Новый сервис из Китая в Калининград
08.09.2026

Новый сервис из Китая в Калининград

    • Глобал Портс начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импорта из Китая в Калининград, сообщила Группа «Дело» в своем макс-канале. Первый поезд был обработан на «Первом контейнерном терминале» в Петербурге.

    Новый сервис из Китая в КалининградВ первой партии 75 сорокафутовых контейнеров с автокомплектующими. которые пришли морем на терминал Глобал Портс в бухте Врангеля, а оттуда ускоренным контейнерным поездом отправлены на ПКТ. Далее груз по морю доставят в Калининград, а затем автотранспортом — на промышленные предприятия региона.

    Логистическая цепочка объединяет три вида транспорта — морской, железнодорожный и автомобильный — и позволяет предприятиям Калининградской области получать грузы из КНР через Дальний Восток по маршруту, альтернативному доставке через Суэцкий канал и сухопутные погранпереходы.

    Сервис организован ГК «Дело», ГК «Новик» и «РусТранс Групп».

    В рамках сервиса поезда курсируют каждые 12-14 дней. Полное время транзита из КНР до потребителя в Калининграде составляет 25 суток.

    Фото: Группа «Дело»


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