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В Забайкальске открыли движение по обновленному приемоотправочному парку
25.08.2026

Жд перевозки в сообщении с Китаем, 7 месяцев 2026

    • Перевозки грузов по сети РЖД в сообщении с Китаем в январе-июле 2026 года выросли на 6%, сообщила компания в своем макс-канале.

    По итогам 7 месяцев 2026 года объём перевозок между Россией и Китаем достиг нового максимума, составив 114 млн тонн.

    Контейнерные перевозки выросли на 12,5% до 2,1 млн TEU.

    В Китай было отправлено 99,6 млн тонн грузов (+4,5%), в том числе:

    • каменный уголь – 62,2 млн тонн (+5,1%),
    • железная руда – 9,5 млн т (+5,6%),
    • нефтяные грузы – 7,9 млн тонн (+7%),
    • удобрения – 3,6 млн т (+15,1%).

    Из Китая доставлено 14,4 млн тонн грузов (+17,5%), включая:

    • химикаты – 2,9 млн т (+15,6%),
    • промтовары – 2,1 млн т (+24,3%),
    • цветная руда – 1,4 млн тонн (+21,3%),
    • автомобили и комплектующие – 1,3 млн тонн (+51,6%).

    Через порты в сообщении с Китаем перевезено 80,6 млн тонн (+10%), через погранпереходы – 33,4 млн тонн (-2,6%).

    Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 13,9 млн тонн грузов (+5,5%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 28,2% до 355,5 тыс. TEU.

    Среди припортовых станций лидируют Ванино – 16,5 млн тонн (+24,3%) и Находка Восточная – 16 млн тонн (+35,9%).

    Фото: РЖД


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