Жд перевозки в сообщении с Китаем, 7 месяцев 2026

Перевозки грузов по сети РЖД в сообщении с Китаем в январе-июле 2026 года выросли на 6%, сообщила компания в своем макс-канале.

По итогам 7 месяцев 2026 года объём перевозок между Россией и Китаем достиг нового максимума, составив 114 млн тонн.

Контейнерные перевозки выросли на 12,5% до 2,1 млн TEU.

В Китай было отправлено 99,6 млн тонн грузов (+4,5%), в том числе:

каменный уголь – 62,2 млн тонн (+5,1%),

железная руда – 9,5 млн т (+5,6%),

нефтяные грузы – 7,9 млн тонн (+7%),

удобрения – 3,6 млн т (+15,1%).

Из Китая доставлено 14,4 млн тонн грузов (+17,5%), включая:

химикаты – 2,9 млн т (+15,6%),

промтовары – 2,1 млн т (+24,3%),

цветная руда – 1,4 млн тонн (+21,3%),

автомобили и комплектующие – 1,3 млн тонн (+51,6%).

Через порты в сообщении с Китаем перевезено 80,6 млн тонн (+10%), через погранпереходы – 33,4 млн тонн (-2,6%).

Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 13,9 млн тонн грузов (+5,5%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 28,2% до 355,5 тыс. TEU.

Среди припортовых станций лидируют Ванино – 16,5 млн тонн (+24,3%) и Находка Восточная – 16 млн тонн (+35,9%).

Фото: РЖД