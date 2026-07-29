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Погрузка цемента на жд, июнь 2026
29.07.2026

Итоги ремонтных работ на сети РЖД, первое полугодие 2026

    • За 6 месяцев 2026 года на сети РЖД капитально отремонтировано 1611,8 км. Как сообщила компания в своем макс-канале, прежде всего обновили участки с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения.

    «Речь, – подчеркнули в РЖД, – идёт о комплексном обновлении верхнего строения пути. Такую процедуру делают, чтобы не просто «залатать» дорогу, а вернуть ей прочность и ресурс на много лет вперёд. Железнодорожники полностью меняют старые рельсы, шпалы и щебень на новые».

    В ряде случаев между капремонтами проводится только замена изношенных рельсов. В первом полугодии таким образом обновили 815 км рельсовой нити.

    Стрелки – самые нагруженные и сложные элементы пути. В рамках путевых работ было заменено 776 стрелочных переводов, в том числе уложен 51 комплект стрелок новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоёмкостью ремонта.

    Для повышения износостойкости пути уложено 175 км рельсов категорий ДТ 400ИК и ДТ 370, которые обладают повышенной твёрдостью и устойчивостью к дефектам контактной усталости.

    По результатам проведённых работ удалось не только снять ограничения, но и повысить установленные скорости движения на ключевых направлениях: для грузовых поездов – на 31 км пути, для пассажирских составов – на 47 км.

    Фото: РЖД


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