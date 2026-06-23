Грузоперевозки по жд в восточном направлении выросли на 3%

Объём грузоперевозок в восточном направлении за 5 месяцев 2026 года достиг 76 млн тонн. Такие данные, как сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале, озвучила замглавы РЖД Ирина Магнушевская в ходе транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Восток», которая прошла сегодня во Владивостоке.

«Восточное направление сегодня – самое востребованное. За 5 месяцев 2026 года объём перевозок в восточном направлении уже достиг почти 76 млн тонн, что выше прошлого года на 2,9%, с учётом того, что в 2025 году погрузка на Восток достигла рекордных 294,7 млн тонн – максимум за всю историю компании. Это говорит о том, что развитие Восточного полигона было очень своевременным и востребовано», – подчеркнула И.Магнушевская.

Как отметила замглавы РЖД, за 5 месяцев этого года перевозки неугольных грузов в восточном направлении выросли почти 8%, при том, что экспорт в целом увеличился на 6,5%.

Среди наиболее популярных сервисов, которые предлагают клиентам железнодорожники, И.Магнушевская выделила перевозки грузов ускоренными контейнерными поездами, а также «Грузовой экспресс» – услугу по резервированию вагонов-мест и доставке грузов в составе поездов, следующих по установленному времени отправления. По итогам 5 месяцев этого года объём перевозок в направлении Восточного полигона с использованием сервиса «Грузовой экспресс» составил почти 1 млн тонн, в том числе 403,9 тыс. тонн – это грузы клиентов малого и среднего предпринимательства.

Фото: РЖД