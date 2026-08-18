Изменения в Кодекс торгового мореплавания

С 1 сентября 2027 года вступают в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) и Кодексу внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2026 № 302-ФЗ, сообщил в своем макс-канале Российский морской регистра судоходства.

Основные изменения относительно полномочий Регистра:

КТМ РФ дополнен положением о выдаче удостоверения об определении вместимости судна упрощенным способом, удостоверения о соответствии тары для перевозки груза морем, включая контейнеры, требованиям международных договоров Российской Федерации. В связи с этим РС необходимо издать правила определения вместимости судна упрощенным способом, освидетельствования тары для перевозки груза морем, включая контейнеры.

КТМ РФ и КВВТ РФ дополнены положениями об определении соответствия судна его идентифицирующим признакам классификационными обществами. Порядок такого определения будет установлен приказом Минтранса России.

КТМ РФ дополнен требованием о том, что порядок выдачи свидетельства (временное свидетельство) о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, пассажирского свидетельства (для пассажирского судна), мерительного свидетельства, свидетельства о грузовой марке и судового билета, а также сведения, которые должны в них содержаться, будет осуществляться в соответствии с положением о выдаче судовых документов, утверждаемым Минтрансом России.

КВВТ РФ уточнен в части, что классификационные общества осуществляют выдачу пассажирского свидетельства (для пассажирского судна), мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна.

Другие изменения:

КТМ РФ и КВВТ РФ дополнены главой о санитарно-эпидемиологической безопасности судов, в которую перенесли все положения о санитарной безопасности, в том числе по вопросу выдачи санитарного свидетельства судна. Подробно расписан весь порядок освидетельствования. Также введен реестр санитарных свидетельств судов.

КТМ РФ дополнен положением о мореходной книжке, содержащей сведения о работе моряка на судне в качестве члена экипажа судна.

Из КТМ РФ и КВВТ РФ исключены: позывной сигнал судна, машинный журнал, разрешение на радиостанцию (регулирование разрешения на судовую радиостанцию перенесено в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»).

Изменениями в КТМ РФ исключена необходимость ведения машинного журнала, радиожурнала и санитарного журнала полностью автономного судна.

Вносятся изменения в статью 29 КТМ РФ, согласно которым исключение о невозможности выдачи в форме электронного документа разрешения на судовую радиостанцию более не предусмотрено.

В 2025 году, напомнили в Регистре, Минтранс России наделил Российский морской регистр судоходства полномочиями на классификацию и освидетельствование судов в соответствии с п. 1 ст. 35 КВВТ. Регистром разработаны и внедрены соответствующие формы судовых свидетельств и других отчетных документов, адаптированы базы данных и цифровые сервисы, проведена подготовка специалистов подразделений, а также заключено дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве и взаимозамещении между РС и РКО.

С полным текстом Федерального закона можно ознакомиться ниже.

Федеральный закон от 04.08.2026 N302-ФЗ

Фото: Российский морской регистр судоходства