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Изменения в Кодекс торгового мореплавания
18.08.2026

Изменения в Кодекс торгового мореплавания

    • С 1 сентября 2027 года вступают в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) и Кодексу внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2026 № 302-ФЗ, сообщил в своем макс-канале Российский морской регистра судоходства.

    Основные изменения относительно полномочий Регистра:

    • КТМ РФ дополнен положением о выдаче удостоверения об определении вместимости судна упрощенным способом, удостоверения о соответствии тары для перевозки груза морем, включая контейнеры, требованиям международных договоров Российской Федерации. В связи с этим РС необходимо издать правила определения вместимости судна упрощенным способом, освидетельствования тары для перевозки груза морем, включая контейнеры.
    • КТМ РФ и КВВТ РФ дополнены положениями об определении соответствия судна его идентифицирующим признакам классификационными обществами. Порядок такого определения будет установлен приказом Минтранса России.
    • КТМ РФ дополнен требованием о том, что порядок выдачи свидетельства (временное свидетельство) о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, пассажирского свидетельства (для пассажирского судна), мерительного свидетельства, свидетельства о грузовой марке и судового билета, а также сведения, которые должны в них содержаться, будет осуществляться в соответствии с положением о выдаче судовых документов, утверждаемым Минтрансом России.
    • КВВТ РФ уточнен в части, что классификационные общества осуществляют выдачу пассажирского свидетельства (для пассажирского судна), мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна.

    Другие изменения:

    • КТМ РФ и КВВТ РФ дополнены главой о санитарно-эпидемиологической безопасности судов, в которую перенесли все положения о санитарной безопасности, в том числе по вопросу выдачи санитарного свидетельства судна. Подробно расписан весь порядок освидетельствования. Также введен реестр санитарных свидетельств судов.
    • КТМ РФ дополнен положением о мореходной книжке, содержащей сведения о работе моряка на судне в качестве члена экипажа судна.
    • Из КТМ РФ и КВВТ РФ исключены: позывной сигнал судна, машинный журнал, разрешение на радиостанцию (регулирование разрешения на судовую радиостанцию перенесено в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»).
    • Изменениями в КТМ РФ исключена необходимость ведения машинного журнала, радиожурнала и санитарного журнала полностью автономного судна.
    • Вносятся изменения в статью 29 КТМ РФ, согласно которым исключение о невозможности выдачи в форме электронного документа разрешения на судовую радиостанцию более не предусмотрено.

    В 2025 году, напомнили в Регистре, Минтранс России наделил Российский морской регистр судоходства полномочиями на классификацию и освидетельствование судов в соответствии с п. 1 ст. 35 КВВТ. Регистром разработаны и внедрены соответствующие формы судовых свидетельств и других отчетных документов, адаптированы базы данных и цифровые сервисы, проведена подготовка специалистов подразделений, а также заключено дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве и взаимозамещении между РС и РКО.

    С полным текстом Федерального закона можно ознакомиться ниже.

    Федеральный закон от 04.08.2026 N302-ФЗ

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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