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РЖД реализовали инвестпрограмму на сумму свыше 320 млрд рублей
17.07.2026

РЖД реализовали инвестпрограмму на сумму свыше 320 млрд рублей

    • По оперативной информации, в январе-июне выполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» составило 323,1 млрд рублей.

    Как сообщила компания в своем макс-канале, значительный объём был направлен на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. В частности:

    • на капитальный ремонт инфраструктуры направлено 81,2 млрд рублей,
    • на закупку локомотивов – 84,9 млрд рублей,
    • на модернизацию и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов – 46,1 млрд рублей.

    Кроме того, компания продолжает работу по развитию ключевых инфраструктурных проектов: первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, Восточного полигона, Центрального транспортного узла.

    Общий объём инвестпрограммы РЖД на 2026 год составляет 713,6 млрд рублей.

    Фото: РЖД


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