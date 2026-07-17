РЖД реализовали инвестпрограмму на сумму свыше 320 млрд рублей

По оперативной информации, в январе-июне выполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» составило 323,1 млрд рублей.

Как сообщила компания в своем макс-канале, значительный объём был направлен на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. В частности:

на капитальный ремонт инфраструктуры направлено 81,2 млрд рублей,

на закупку локомотивов – 84,9 млрд рублей,

на модернизацию и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов – 46,1 млрд рублей.

Кроме того, компания продолжает работу по развитию ключевых инфраструктурных проектов: первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, Восточного полигона, Центрального транспортного узла.

Общий объём инвестпрограммы РЖД на 2026 год составляет 713,6 млрд рублей.

Фото: РЖД