Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ЕС беспокоят китайские инвестиции в европейские контейнерные терминалы
13.05.2026

HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые и операционные итоги первого квартала 2026 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, несмотря на сложные погодные условия, приведшие к тому, что терминалы в Гамбурге работали в ограниченном объеме, а железнодорожные перевозки прерывались, выручка по группе выросла – на 3,5% до 450,9 млн евро. Операционная прибыль опустилась на 6,3% до 32,5 млн евро.

    Контейнерооборот снизился на 5,3% до 1462 тыс. TEU против 1544 тыс. TEU годом ранее. При этом терминалы, расположенные в порту Гамбург, показали снижение на 6,6% до 1374 тыс. TEU, в то время как прочие терминалы выросли на 21,5% до 88 тыс. TEU (в том числе перевалка на терминалах в Италии и на Украине увеличилась, в то время как в Эстонии сократилась).

    Выручка в контейнерном сегменте увеличилась на 4,6% до 215,9 млн евро, однако операционная прибыль упала на 28,6% до 12,8 млн евро.

    В интермодальном сегменте объемы перевозок сократились на 1,5% до 489 тыс. TEU с 496 тыс. TEU в первом квартале 2025 года, в том числе перевозки по железной дороге снизились на 1,1% до 424 тыс. TEU, автотранспортом – на 4,5% до 65 тыс. TEU. Выручка увеличилась на 1,8% до 205,6 тыс. евро, операционная прибыль – на 0,5% до 20,1 млн евро.

    Фото: HHLA


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2026
    Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    Выручка по группе сократилась на 2%
    2025CMA CGMФинансы
    0
    26.03.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 повысился на 10,4%
    Импорт увеличился на 53,3%, экспорт сократился на 18,5%.
    2026Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%
    Импорт упал на 79,2%, экспорт – на 59,5%
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.03.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 увеличился на 14,2%
    Каботаж вырос на 14,3%
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.02.2026
    Все порты Финляндии, итоги 2025
    Экспортный контейнеропоток увеличился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0
    05.05.2026
    Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    Груженые выросли, порожние упали
    ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборотПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    12.05.2026 Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    12.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026
    08.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •