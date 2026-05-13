HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые и операционные итоги первого квартала 2026 года.

Как сообщили SeaNews в компании, несмотря на сложные погодные условия, приведшие к тому, что терминалы в Гамбурге работали в ограниченном объеме, а железнодорожные перевозки прерывались, выручка по группе выросла – на 3,5% до 450,9 млн евро. Операционная прибыль опустилась на 6,3% до 32,5 млн евро.

Контейнерооборот снизился на 5,3% до 1462 тыс. TEU против 1544 тыс. TEU годом ранее. При этом терминалы, расположенные в порту Гамбург, показали снижение на 6,6% до 1374 тыс. TEU, в то время как прочие терминалы выросли на 21,5% до 88 тыс. TEU (в том числе перевалка на терминалах в Италии и на Украине увеличилась, в то время как в Эстонии сократилась).

Выручка в контейнерном сегменте увеличилась на 4,6% до 215,9 млн евро, однако операционная прибыль упала на 28,6% до 12,8 млн евро.

В интермодальном сегменте объемы перевозок сократились на 1,5% до 489 тыс. TEU с 496 тыс. TEU в первом квартале 2025 года, в том числе перевозки по железной дороге снизились на 1,1% до 424 тыс. TEU, автотранспортом – на 4,5% до 65 тыс. TEU. Выручка увеличилась на 1,8% до 205,6 тыс. евро, операционная прибыль – на 0,5% до 20,1 млн евро.

