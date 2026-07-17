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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
17.07.2026

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%

    • В июне 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя июня 2025 года на 38,9%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 44%, экспорт – на 34,8%. В каботаже было перевалено на 38,4% больше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года составляла 30,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 41,2% больше, чем в июне 2025 года. Из общего объема груженых 16,8% приходилось на рефконтейнеры, 83,2% – на сухие.

    43% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,8% – в экспорте, 33,2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 32,6%.

    В июне 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 77,9%, Калининград обработал 22,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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