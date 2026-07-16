Итоги работы грузовых терминалов РЖД, 6 месяцев 2026

Грузовые терминалы РЖД обработали в первом полугодии 2026 года более 35 млн тонн грузов, сообщила компания в своем макс-канале.

Наибольшие объёмы переработки грузов с положительной динамикой зафиксированы на следующих грузовых терминалах:

ТЛЦ Хабаровск II – более 930 тыс. тонн (+23%),

грузовой терминал Трофимовский 2 (Саратовская обл.) – более 730 тыс. тонн (рост в 2,4 раза),

грузовой терминал Воскресенск (Московская обл.) – более 559 тыс. тонн (рост в 1,5 раза),

ТЛЦ Южный порт (г. Москва) – более 416 тыс. тонн (+20%),

ТЛЦ Сочи (Краснодарский край) – более 296 тыс. тонн (рост в 2 раза),

ТЛЦ Гродеково (Приморский край) – более 250 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

Как поясняют в РЖД, рост обусловлен увеличением объёмов переработки инертных грузов благодаря активному участию терминалов РЖД в реализации федеральных инфраструктурных проектов, а также наращиванию контейнерного импорта.

За счёт увеличения объёма поступления металлургической продукции и технологического оборудования также обеспечена положительная динамика по тяжеловесным грузам, в том числе на терминалах:

ТЛЦ Челябинск-Грузовой – более 126 тыс. тонн (рост в 2,6 раза),

грузовой терминал Пыть-Ях (ХМАО) – более 92 тыс. тонн (+31%),

грузовой терминал Архангельск-Город – более 52 тыс. тонн (рост в 3,3 раза),

грузовой терминал Калуга – более 46 тыс. тонн (рост в 1,5 раза),

грузовой терминал Блочная (Пермский край) – переработано более 12 тыс. тонн (+40%).

Фото: РЖД