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Итоги работы грузовых терминалов РЖД, 6 месяцев 2026
16.07.2026

Итоги работы грузовых терминалов РЖД, 6 месяцев 2026

    • Грузовые терминалы РЖД обработали в первом полугодии 2026 года более 35 млн тонн грузов, сообщила компания в своем макс-канале.

    Наибольшие объёмы переработки грузов с положительной динамикой зафиксированы на следующих грузовых терминалах:

    • ТЛЦ Хабаровск II – более 930 тыс. тонн (+23%),
    • грузовой терминал Трофимовский 2 (Саратовская обл.) – более 730 тыс. тонн (рост в 2,4 раза),
    • грузовой терминал Воскресенск (Московская обл.) – более 559 тыс. тонн (рост в 1,5 раза),
    • ТЛЦ Южный порт (г. Москва) – более 416 тыс. тонн (+20%),
    • ТЛЦ Сочи (Краснодарский край) – более 296 тыс. тонн (рост в 2 раза),
    • ТЛЦ Гродеково (Приморский край) – более 250 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

    Как поясняют в РЖД, рост обусловлен увеличением объёмов переработки инертных грузов благодаря активному участию терминалов РЖД в реализации федеральных инфраструктурных проектов, а также наращиванию контейнерного импорта.

    За счёт увеличения объёма поступления металлургической продукции и технологического оборудования также обеспечена положительная динамика по тяжеловесным грузам, в том числе на терминалах:

    • ТЛЦ Челябинск-Грузовой – более 126 тыс. тонн (рост в 2,6 раза),
    • грузовой терминал Пыть-Ях (ХМАО) – более 92 тыс. тонн (+31%),
    • грузовой терминал Архангельск-Город – более 52 тыс. тонн (рост в 3,3 раза),
    • грузовой терминал Калуга – более 46 тыс. тонн (рост в 1,5 раза),
    • грузовой терминал Блочная (Пермский край) – переработано более 12 тыс. тонн (+40%).

    Фото: РЖД


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