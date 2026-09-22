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8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 6
22.09.2026

Прогноз: ставки будут расти до конца года

    • Высокий спрос на перевозки, пиковые значения мировых контейнерных индексов, дефицит мощностей и оборудования, приоритизация отправок угля – Евгений Березин, директор по стратегическому развитию компании RAILSHIP, рассказал о причинах роста тарифов на перевозки из Китая.

    Прогноз: ставки будут расти до конца годаТенденция к удорожанию тарифов на контейнерные перевозки из Китая в Москву действительно есть. Август был горячим месяцем: спрос не снижался, поэтому ставки продолжали расти. По нашим данным, в течение августа средняя стоимость доставки контейнера из Китая в Москву увеличилась с 9 500-9 600 долларов до 10 150-10 170 долларов, что на 6-7% больше показателей июля.

    В настоящее время мультимодальная перевозка через Дальний Восток (море плюс жд) стоит около 8 500 долларов за 40-футовый контейнер, прямая железнодорожная перевозка обходится в среднем в 9 500 долларов, а автомобильная доставка – от 13 тыс. до 15 тыс. долларов.

    Косвенно влияют на стоимость фрахта в направлении Дальнего Востока и мировые контейнерные индексы, которые находятся практически на пиковых значениях 2024 года.

    Грузов сейчас достаточно по всем основным направлениям – через Санкт-Петербург, по прямому железнодорожному маршруту, через Дальний Восток. Исключение составляет Новороссийск, который по понятным причинам сейчас не функционирует.

    Рыночных условий для снижения ставок на данный момент нет, однако их рост замедлился, так как объем грузов больше не увеличивается. Затормаживает рост цен и дефицит мощностей для контейнерных перевозок. Сейчас увеличились перевозки угля через Дальний Восток, и фитинговые платформы приоритетно отдаются под уголь, для остальных грузов их не хватает.

    При сохранении текущего объема грузопотока мы прогнозируем дальнейший рост ставок до конца года, в том числе с учетом запланированной на октябрь индексации тарифов РЖД на 8,5%.

    Фото: RAILSHIP

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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