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В Забайкальске открыли движение по обновленному приемоотправочному парку
18.09.2026

Предпосылок для снижения ставок не наблюдается

    • О текущей ситуации на рынке контейнерных перевозок, динамике ставок и причинах, по которым ожидать снижения тарифов не стоит, SeaNews рассказал Алексей Каналин, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по региональному развитию ЦФО.

    Предпосылок для снижения ставок не наблюдаетсяНа рынке продолжается рост ставок на контейнерные перевозки из Китая. Последний раз цены достигали такого уровня в конце 2024 – начале 2025 года. Только за последний месяц стоимость доставки 40-футового контейнера по базовому маршруту Шанхай – Москва выросла на 350-500 долларов в зависимости от направления. Наибольший рост был зафиксирован на мультимодальном маршруте через Дальний Восток.

    Если анализировать динамику цен за первые 8 месяцев 2026 года, то можно отметить, что после хаоса в начале года, связанного в том числе с праздниками в России и в Китае, когда ставки существенно различались в зависимости от маршрута и регулировались прежде всего предложением на рынке, с марта наблюдался стабильный рост тарифов.

    Эта ситуация значительно отличается от динамики прошлого года, когда после пиковых значений в декабре 2024 и январе 2025 года ставки начали снижаться, а с мая по октябрь держались на одном уровне из-за низкого спроса на рынке. Только к концу октября спрос оживился, что привело к новому росту тарифов.

    В ближайшей перспективе предпосылок для снижения ставок на контейнерные перевозки не наблюдается. В конце сентября и начале октября в Китае национальные праздники, что, безусловно, скажется на работе транспортной системы страны, ценах и сроках доставки. Кроме того, с 1 октября повышаются железнодорожные тарифы, растут тарифы терминалов и стоимость аренды подвижного состава, дорожает обслуживание инфраструктуры. Все это в совокупности с высоким сезоном на китайском направлении будет поддерживать рост ставок на контейнерные перевозки.

    Фото: ТРАСКО, РЖД

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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