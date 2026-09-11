Новое решение для грузов из Индии

Транспортная группа FESCO предложила новой решение для доставки грузов из Индии – через Владивостокский морской торговый порт.

Как сообщает группа в своем макс-канале, контейнеровоз FESCO отправится из порта Мундра 19 сентября, затем совершит заход в Нава-Шеву и далее проследует в китайский порт Нинбо, где контейнеры будут перегружены на судно линии FCDL и доставлены в ВМТП.

Плановое транзитное время составит 34 дня.

После обработки в ВМТП контейнеры можно будет отправить в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие крупные города России с использованием сети железнодорожных сервисов FESCO.

Новый маршрут, подчеркнули в Группе, расширяет возможности перевозки индийских грузов в Россию.

Фото: FESCO