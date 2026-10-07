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07.10.2026

Сделка по продаже доли С.Шишкарева в Группе «Дело» Росатому состоялась

    • Сделка по продаже госкорпорации «Росатом» контрольного пакета Сергея Шишкарева в Группе компаний «Дело» завершена, сообщил С.Шишкарев в своем телеграм-канале. 

    «Росатом» уже владел 49% ГК «Дело», выкуп оставшихся 51% юридически завершил переход группы под полный контроль госкорпорации, отметили в «Росатоме».

    «С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов «Росатома», результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», — заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    По его словам, стратегическими целями объединенной структуры станут укрепление транспортного суверенитета России, обеспечение устойчивых международных перевозок, развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора.

    В единую систему планируется объединить ГК «Дело», FESCO и другие транспортные активы «Росатома». Она будет включать автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, портовые мощности и экспедирование.

    «Формирование общего центра управления группой «Дело», FESCO и другими транспортными активами «Росатома» позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис», — отметил А.Лихачев.

    Консолидация также должна сократить дублирование инвестиций. По оценке главы «Росатома», в ближайшие 10 лет это позволит сэкономить до 100 млрд рублей.

    Сегодня совокупная доля логистических активов «Росатома» на российском рынке перевалки контейнеров по данным госкорпорации составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%.

    «В результате сделки логистический дивизион «Росатома» уверенно вошел в топ-15 транспортных операторов стран БРИКС. Следующая задача — войти в топ-5 за счет дальнейшего развития международной морской логистики. Для этого мы рассчитываем использовать как собственный потенциал, так и возможности международного партнерства», — сказал А.Лихачев.

    Ранее логистический дивизион «Росатома» на базе FESCO и «Дела» работал более чем в 25 странах. В планах — расширить географию присутствия примерно до 35 стран к 2030 году и продолжить наращивание международной морской логистики.

    А.Лихачев подчеркнул, что «Росатом» намерен сохранить накопленные в компании опыт и традиции. «Сохранение вашего опыта и традиций — наш безусловный приоритет. Мы не просто сохраним рабочие места. У вас появятся широкие возможности для роста внутри «Росатома», — отметил он, обращаясь к сотрудникам ГК «Дело».

    «За 7 лет сотрудничества нам удалось немало сделать вместе, но в то же время непреодолимые разногласия о будущем Группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся», – прокомментировал сделку С.Шишкарев. 

    «Я благодарю мою команду – весь коллектив ГК «Дело», людей, с которыми мы более 30 лет создавали и развивали самый успешный транспортный бизнес в России, с кем мы создали из небольшой экспедиторской фирмы национального логистического чемпиона. Несмотря на то, что сейчас ГК «Дело» проходит сложный период, компания остаётся безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов. Рассчитываю, что под управлением «Росатома» это наследие будет сохранено и преумножено. Признателен моим уже бывшим партнёрам за совместную работу и искренне желаю коллегам из госкорпорации успехов в развитии логистического бизнеса!» – подчеркнул он.

    «Я же намерен и впредь служить своей стране там, где мои опыт и знания могут принести наибольшую пользу. Своё будущее по-прежнему связываю с российской логистикой, спортом и, конечно, родным Новороссийском. Сосредоточу внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии. Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности», – заключил С.Шишкарев.

    Фото: ГК «Дело»


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