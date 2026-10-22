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FESCO контейнеровоз FCDL
22.10.2026

FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем

    • Транспортная группа FESCO по итогам января-сентября 2026 года перевезла регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line (FCDL) между портами Китая и Владивостоком 259 тыс. TEU, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщили SeaNews в группе, основным фактором роста остаются импортные перевозки, объем которых за девять месяцев увеличился на 72%. Высокую долю контейнерных потоков из Китая продолжают составлять грузы сегмента automotive, в первую очередь машинокомплекты. Положительную динамику также показали поставки в Россию бытовой техники и мебели.

    «На фоне переориентации импорта на Дальний Восток FESCO адаптировала работу FCDL с учетом роста спроса и сложной операционной обстановки, в том числе вызванной серией тайфунов и загруженностью ряда китайских портов. В этих условия Группа гибко оперировала составом флота, увеличивая провозные мощности и оптимизируя его работу», – говорится в сообщении.

    Морской сервис FCDL включает четыре регулярные контейнерные линии, которые связывают Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO) с ключевыми портами Китая, включая северные (Синган, Далянь, Жичжао), центральные (Шанхай, Нинбо, Ляньюньган) и южные (Яньтянь, Наньша, Шаньтоу и другие). В ноябре FESCO планирует увеличить совокупную провозную мощность сервиса до более чем 7 тысяч TEU в неделю.

    «Мы продолжаем развивать FCDL с учетом изменений грузопотоков и потребностей клиентов. Увеличение объемов на 31% потребовало от нас серьезной адаптации сервиса, гибкого управления флотом и провозными мощностями. Мы намерены сохранять этот подход и дальше, оперативно подстраивая работу сервиса под запросы рынка», – отметил директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» во Владивостоке Александр Руденко.

    Фото: FESCO


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