FESCO организовала собственную службу подводно-технических работ

Транспортная группа FESCO организовала Службу подводно-технических работ, сообщили SeaNews в Группе. Служба выполняет в том числе подводные осмотры судов, прибывающих во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO).

В команде службы — 9 человек. Осмотры выполняются как силами водолазов, так и с помощью специального подводного телеуправляемого аппарата. Для проведения работ FESCO также использует собственные портовые буксиры.

«В штат приняты специалисты с большим опытом погружений. Помимо осмотра приходящих судов в задачи службы входят замеры толщин корпуса судов и ремонт их подводной части, мониторинг состояния гидротехнических сооружений и прилегающей акватории, водолазные осмотры в рамках классификационного освидетельствования. Специалисты подразделения оказывают услуги не только компаниям Группы, но и сторонним организациям», — рассказал директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Напомним, года назад Федеральное агентство морского и речного транспорта издало поручение, которым предписано проводить осмотры судов, прибывающих в морские порты для разгрузки или погрузки опасных грузов и грузов повышенной опасности, включая обследование подводной части судов с использованием водолазов и (или) телеметрического оборудования.

