О проведении водолазных осмотров судов и не только

Федеральное агентство морского и речного транспорта издало поручение от 14.02.2025 г., которым «в связи с возрастанием угроз безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры и судов, используемых в целях торгового мореплавания задействованных для перевозки опасных грузов и грузов повышенной опасности» предписано проводить осмотры судов, прибывающих в морские порты для разгрузки или погрузки опасных грузов и грузов повышенной опасности, включая обследование подводной части судов с использованием водолазов и (или) телеметрического оборудования, на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ на выделенных якорных стоянках, а также обеспечить осмотр помещений судов у причалов.

Организация работ по водолазному осмотру в соответствии с поручением возложена на ФГУП «Росморпорт» «с привлечением агентирующих компаний (морских агентов), операторов морских терминалов, подразделений Минобороны России», а вот осмотр помещений судов у причалов должен проводиться операторами морских портов и терминалов силами подразделений транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

На следующий день 15 февраля судовладельцы, агентирующие компании, операторы терминалов получили от капитанов морских портов распоряжения, предписывающие перед постановкой суда к причалу направлять в службу капитана морских портов акт досмотра материальных объектов, подтверждающий отсутствие обнаруженных посторонних предметов и взрывчатых веществ на подводной части судна, а после постановки к причалу– акт осмотра помещений судна.

Новые требования, касающиеся принятия антитеррористических мер в морском порту, вызвали у морского и портового бизнеса ряд вопросов.

Непонятен статус документа. В нормативное регулирование транспортной безопасности изменения не вносились, при этом вводятся дополнительные меры.

Поручение Росморречфлота устанавливает обязательства в отношении неограниченного круга заинтересованных лиц (судовладельцев, владельцев портовых терминалов) и, таким образом, обладает признаком нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования. В этом случае он должен быть издан в установленном порядке управомоченным государственным органом или должностным лицом в пределах закрепленных компетенций, зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.

Не установлены ни дата, с которой вступают в силу новые требования, ни срок их действия – являются они временными или вводятся на постоянной основе?

Не конкретизирована номенклатура грузов, при транспортировке которых требуется осмотр подводной части и внутренних помещений судна.

Не определен порядок проведения досмотровых мероприятий.

Не указаны источник и порядок финансирования возможных расходов судовладельцев и фрахтователей, в том числе прямых расходов на проведение обследования подводной части судна, а также убытков в связи с простоем судна в ожидании проведения такого обследования.

Судовладельцы предложили проводить предусмотренные Поручением мероприятия по обследованию подводной части судов с использованием водолазов и/или телеметрического оборудования в рамках выполнения Планов транспортной безопасности акватории морских портов, разработанных и реализуемых капитанами морских портов за счет средств портового сбора транспортной безопасности акватории морского порта. При этом участники рынка предполагают, что это может привести к повышению ставок сбора за транспортную безопасность.

По мнению судовладельцев, отсутствует целесообразность водолазного осмотра судов, используемых в каботажных рейсах. Непонятно также, как должен осуществляться водолазный осмотр в замерзающих портах в ледовых условиях: самостоятельно водолазный бот к судну на рейде подойти не сможет, нужна будет помощь ледокола либо буксира ледового класса. Кто будет за эти услуги платить? Наконец, непонятно, на каком правовом основании операторы терминалов должны проводить осмотр внутренних помещений судна, учитывая, что ни Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1638 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта», ни иными законодательными актами это не предусмотрено.

Операторы терминалов, ссылаясь на то, что осмотр помещений судов у причалов силами подразделений транспортной безопасности не предусмотрен положениями законодательства Российской Федерации, регламентирующими порядок осуществления пограничного и таможенного контроля в морских портах, а также обязанностями субъектов транспортной инфраструктуры по обеспечению транспортной безопасности, просят избавить их от этой почетной обязанности.

Со своей стороны, судовладельцы также не готовы предоставить доступ в служебные помещения судна посторонним лицам, являющимся сотрудниками терминалов.

Требования транспортной безопасности, считают участники рынка, должны быть адекватны степени риска, определяемыми в конкретном порту в зависимости от наличия потенциальных угроз, исходя из их географического положения и характера судоходства. Соответственно, вводимые меры не должны быть избыточными и безосновательно препятствовать хозяйственной деятельности. Введение недифференцированных мер в портах с разными уровнями охраны необоснованно и неправомерно.

Приступить к исполнению Поручения в портах толком не успели – в некоторых портах поставили суда на рейд и начали искать водолазов, где-то Портнадзор уже интересовался наличием актов досмотра, а вот в Таганроге уже успели пару судов досмотреть.

А сегодня стало известно о направлении всем заинтересованным участникам процесса письма Росморречфлота от 19.02.2025г., в котором федеральное агентство в дополнение к поручению от 14.02.2025г. сообщает о необходимости реализации пункта 1 Поручения после доведения до капитанов морских портов соответствующего порядка осмотра судов, прибывающих в морские порты для разгрузки или погрузки опасных грузов и грузов повышенной опасности, включая обследование подводной части судов, на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ, а также обеспечении осмотра помещений судов.

На местах это поняли так: сначала разрабатывается, утверждается и вводится в действие порядок проведения осмотров, а затем уже начинают проводить осмотры. Ждем порядка.

Фото: SeaNews