О проведении водолазных осмотров судов и не только

Федеральное агентство морского и речного транспорта издало поручение от 14.02.2025 г., которым «в связи с возрастанием угроз безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры и судов, используемых в целях торгового мореплавания задействованных для перевозки опасных грузов и грузов повышенной опасности» предписано проводить осмотры судов, прибывающих в морские порты для разгрузки или погрузки опасных грузов и грузов повышенной опасности, включая обследование подводной части судов с использованием водолазов и (или) телеметрического оборудования, на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ на выделенных якорных стоянках, а также обеспечить осмотр помещений судов у причалов.
Организация работ по водолазному осмотру в соответствии с поручением возложена на ФГУП «Росморпорт» «с привлечением агентирующих компаний (морских агентов), операторов морских терминалов, подразделений Минобороны России», а вот осмотр помещений судов у причалов должен проводиться операторами морских портов и терминалов силами подразделений транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
На следующий день 15 февраля судовладельцы, агентирующие компании, операторы терминалов получили от капитанов морских портов распоряжения, предписывающие перед постановкой суда к причалу направлять в службу капитана морских портов акт досмотра материальных объектов, подтверждающий отсутствие обнаруженных посторонних предметов и взрывчатых веществ на подводной части судна, а после постановки к причалу– акт осмотра помещений судна.
Новые требования, касающиеся принятия антитеррористических мер в морском порту, вызвали у морского и портового бизнеса ряд вопросов.
- Непонятен статус документа. В нормативное регулирование транспортной безопасности изменения не вносились, при этом вводятся дополнительные меры.
Поручение Росморречфлота устанавливает обязательства в отношении неограниченного круга заинтересованных лиц (судовладельцев, владельцев портовых терминалов) и, таким образом, обладает признаком нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования. В этом случае он должен быть издан в установленном порядке управомоченным государственным органом или должностным лицом в пределах закрепленных компетенций, зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.
- Не установлены ни дата, с которой вступают в силу новые требования, ни срок их действия – являются они временными или вводятся на постоянной основе?
- Не конкретизирована номенклатура грузов, при транспортировке которых требуется осмотр подводной части и внутренних помещений судна.
- Не определен порядок проведения досмотровых мероприятий.
- Не указаны источник и порядок финансирования возможных расходов судовладельцев и фрахтователей, в том числе прямых расходов на проведение обследования подводной части судна, а также убытков в связи с простоем судна в ожидании проведения такого обследования.
Судовладельцы предложили проводить предусмотренные Поручением мероприятия по обследованию подводной части судов с использованием водолазов и/или телеметрического оборудования в рамках выполнения Планов транспортной безопасности акватории морских портов, разработанных и реализуемых капитанами морских портов за счет средств портового сбора транспортной безопасности акватории морского порта. При этом участники рынка предполагают, что это может привести к повышению ставок сбора за транспортную безопасность.
- По мнению судовладельцев, отсутствует целесообразность водолазного осмотра судов, используемых в каботажных рейсах.
- Непонятно также, как должен осуществляться водолазный осмотр в замерзающих портах в ледовых условиях: самостоятельно водолазный бот к судну на рейде подойти не сможет, нужна будет помощь ледокола либо буксира ледового класса. Кто будет за эти услуги платить?
- Наконец, непонятно, на каком правовом основании операторы терминалов должны проводить осмотр внутренних помещений судна, учитывая, что ни Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1638 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта», ни иными законодательными актами это не предусмотрено.
Операторы терминалов, ссылаясь на то, что осмотр помещений судов у причалов силами подразделений транспортной безопасности не предусмотрен положениями законодательства Российской Федерации, регламентирующими порядок осуществления пограничного и таможенного контроля в морских портах, а также обязанностями субъектов транспортной инфраструктуры по обеспечению транспортной безопасности, просят избавить их от этой почетной обязанности.
Со своей стороны, судовладельцы также не готовы предоставить доступ в служебные помещения судна посторонним лицам, являющимся сотрудниками терминалов.
- Требования транспортной безопасности, считают участники рынка, должны быть адекватны степени риска, определяемыми в конкретном порту в зависимости от наличия потенциальных угроз, исходя из их географического положения и характера судоходства. Соответственно, вводимые меры не должны быть избыточными и безосновательно препятствовать хозяйственной деятельности. Введение недифференцированных мер в портах с разными уровнями охраны необоснованно и неправомерно.
Приступить к исполнению Поручения в портах толком не успели – в некоторых портах поставили суда на рейд и начали искать водолазов, где-то Портнадзор уже интересовался наличием актов досмотра, а вот в Таганроге уже успели пару судов досмотреть.
А сегодня стало известно о направлении всем заинтересованным участникам процесса письма Росморречфлота от 19.02.2025г., в котором федеральное агентство в дополнение к поручению от 14.02.2025г. сообщает о необходимости реализации пункта 1 Поручения после доведения до капитанов морских портов соответствующего порядка осмотра судов, прибывающих в морские порты для разгрузки или погрузки опасных грузов и грузов повышенной опасности, включая обследование подводной части судов, на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ, а также обеспечении осмотра помещений судов.
На местах это поняли так: сначала разрабатывается, утверждается и вводится в действие порядок проведения осмотров, а затем уже начинают проводить осмотры. Ждем порядка.
Фото: SeaNews