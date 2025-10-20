Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов

Свыше 9 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поступит Росморречфлоту. С помощью выделенных средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения между портами Дальневосточного федерального округа, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.

«Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику», – отметил М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 октября.

Глава кабмина добавил, что с 2025 года существенная поддержка производителей и заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Распоряжение от 17 октября 2025 года №2899-р

Фото: пресс-служба правительства