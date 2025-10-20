Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
20.10.2025

Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов

    • Свыше 9 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Финансирование поступит Росморречфлоту. С помощью выделенных средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения между портами Дальневосточного федерального округа, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.

    «Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику», – отметил М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 октября.

    Глава кабмина добавил, что с 2025 года существенная поддержка производителей и заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

    Распоряжение от 17 октября 2025 года №2899-р

    Фото: пресс-служба правительства


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2025
    Одобрено финансирование строительства нового озера-водохранилища для Панамского канала
    Проект обойдется в 1,2 млрд долларов
    водохранилищеодобрениеозероПанамский канал
    0
    22.07.2025
    Первый за 50 лет американский газовоз будет строить корейская компания
    На купленной в США верфи
    HanwhaСПГ-газовозСудостроениеСША
    0
    04.07.2025
    «Балтийский завод» внедряет крупноблочное строительство
    На ледокол установлен насыщенный блок секций.
    Балтийский заводЛедоколОСКСудостроение
    0
    24.03.2025
    Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    Объем перевозок по МТК должен увеличиться в 1,5 раза
    госбюджетМеждународный транспортный коридорПункты пропуска Финансирование
    0
    28.02.2025
    Правительство ограничило экспорт бензина
    До 31 августа
    БензинОграниченияПравительствоЭкспорт
    0
    17.02.2025
    «Океанский морской флот. Made in Russia?» -1
    Купить нельзя, построить - можно?
    C-Shippingбизнес-завтракКонтейнеровозыроссийский флот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2025 Новый мультимодальный сервис из Петербурга на Китай
    20.10.2025 Про российский рефконтейнер и Кигалийскую поправку
    20.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    20.10.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •