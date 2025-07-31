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Южная Корея инвестирует в судостроение США 150 млрд долларов
31.07.2025

Южная Корея инвестирует в судостроение США 150 млрд долларов

    • Южная Корея согласилась инвестировать 150 млрд долларов в специальный фонд возрождения судостроения США в рамках двустороннего торгового соглашения на сумму 350 млрд долларов, подписанного 30 июля в Вашингтоне.

    «Этот шаг, который позиционируется как крупнейшая корейская промышленная инвестиция в истории США, направлен на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в испытывающие трудности американские верфи и одновременно предоставить корейским судостроителям важную позицию на крупнейшем в мире рынке», — пишет Splash.

    Соглашение, подписанное непосредственно перед крайним сроком введения пошлин, а это 1 августа, включает в себя создание инициативы «Сделаем американское судостроение снова великим», в рамках которой Южная Корея направит инвестиции в строительство торговых судов и военных кораблей, а также в техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт флота США.

    Весь инвестиционный пакет Южной Кореи в экономику США составит 350 млрд долларов. В него, помимо судостроения, войдут такие секторы, как полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, биотехнологии и чистая энергетика. В обмен на инвестиции США согласились ограничить взаимные и автомобильные пошлины в размере 15%, что уравняет условия для корейского экспорта.

    Президент Южной Кореи заявил в социальных сетях, что благодаря этому соглашению правительство страны устранило неопределенность в экспортной среде и, установив пошлины США ниже или на том же уровне, что и у основных стран-конкурентов, создало условия, позволяющие конкурировать на равных или более высоких условиях с другими крупными странами.

    В Вашингтоне во время переговоров находились руководители крупнейших корейских конгломератов, в том числе Hanwha, Samsung и Hyundai Motor.

    Фото: Splash / HD Hyundai Heavy


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