Производственную линию Жатайской судоверфи планируют запустить 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников в поселке Жатай проверил ход строительства судоверфи и общежития для ее работников.

«Остались завершающие работы, которыми нужно активно заняться. Запуск производственной линии планируется 25 апреля в преддверии Дня Республики Саха (Якутия). Вопросы по общежитию решались долго и непросто, но сейчас мы видим подвижки. Главная задача — добиться от заказчика четкой работы со строителями, чтобы объект был введен в эксплуатацию к осени», — сказал Д.Садовников.

Напомним, строительство Жатайской судоверфи началось в 2019 году на базе Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП». Реализация проекта позволит сформировать современный речной флот для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне, включая Северный морской путь.

Верфь рассчитана на строительство до 10 судов в год. «В планах — выпуск около 100 судов до 2036 года, а также проведение ремонта, модернизации и утилизации плавсредств», — говорится в пресс-релизе.

Жатайская судоверфь уже подписала первое соглашение со Сунтарским улусом на строительство малотоннажного парома. Также заключено соглашение с ПАО «ЛОРП» — в рамках документа ведётся разработка проектной документации на несамоходную комбинированную баржу.

Фото: Саргына Скрябина, ЯСИА