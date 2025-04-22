ОСК приступила к строительству дноуглубительного судна

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК приступили к строительству пятого земснаряда со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем проекта 93.159А.

Земснаряд предназначен для выполнения дноуглубительных работ. Разрабатываемые грунты включают ил, топкий грунт, песок различной зернистости и взвешенности, глину и гравий. Кроме того, дноуглубительные суда могут использоваться для очистки рек и каналов от наносов, а также для прокладки каналов и других гидротехнических сооружений.

Условия эксплуатации земснарядов предполагают температуру наружного воздуха от минус 10 ºС (без льда на воде) до +35 ºС, а в период зимнего отстоя — до минус 45 ºС.

Акт о закладке киля нового судна подписан Российским квалификационным обществом. Это пятое судно из серии шести, строительство которых ведется по заказу ГТЛК в рамках реализации инвестиционного проекта с использованием средств Фонда национального благосостояния. Земснаряды строятся по отечественному проекту с использованием преимущественно российского комплектующего оборудования.

Технические характеристики проекта:

габаритная длина — 60,45м;

габаритная ширина — 12,3 м;

осадка — 1,5 м;

высота борта на миделе — 2,97 м;

глубина разработки (минимальная/максимальная) — 2/10 м;

диаметр пульпопровода — 550 мм;

автономность — 14 суток.

Фото: ОСК